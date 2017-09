U2: “No sabíamos cuánto iba a durar Bono entre nosotros”

Xavi Martínez: ¡Hola, The Edge! ¿Cómo va todo? ¿Qué tal estás?

The Edge: ¡Hola! ¡Estoy genial! Estamos en pleno tour de conciertos en Norte América que conmemoran The Joshua Tree. Estamos muy emocionados de tener, por fin, la oportunidad de presentar nuestra nueva música al mundo. Muy emocionados con que la gente escuche nuestro primer single de “Songs Of Experience”, que se llama “You’re The Best Thing About Me”.

X: ¡Sí! Ahora hablaremos sobre ese increíble single. Pero lo primero, quiero que sepas que, antes de convertirme en un profesional de la música, vuestras canciones han sido parte de mí y han iluminado partes muy importantes de mi camino. Así que os doy las gracias en nombre de España por vuestra luz y por vuestros mensajes.

T: Oh, ¡Qué bonito escuchar eso! Nos honra escuchar que la música que hacemos acaba formando parte muy importante de la vida de la gente. Escribimos canciones que significan algo personal para nosotros, canciones que, en cierto modo, nos conmueven. Y es muy bonito escuchar que también conmueven a otras personas.

X: ¡Enhorabuena! Enhorabuena por este nuevo single tan increíble. Es maravilloso. Tiene el alma de U2 y da un salto épico en lo instrumental.

T: Sí, esta canción es muy buena. Nos pusimos a idear una melodía, yo compuse una pieza de música que tiene ciertas influencias de la alegría que tiene la música de Motown. Porque para nosotros lo más importante para resistir en la vida es la alegría y el positivismo. Bono estaba escribiendo las letras y su vida pasó por un reto personal muy importante. No estaba seguro de cuánto tiempo iba a seguir entre nosotros. Era bastante grave, así que muchas de nuestras letras son mensajes personales a gente importante en su vida. Esta fue una canción para su querida Ali. Son asuntos personales bastante duros. Y ese es el poder de la canción. Esta canción es preciosa y alegre y con una letra muy mágica y muy emocional.

X: Sí, es tan mágica…

T: Así que lo que he intentado hacer junto con U2 es encontrar el contraste entre los sentimientos y la música, de manera que no fuera demasiado fácil de entender, porque cuanto más fácil de entender sea, antes te cansas de ella. Así que esto es una enorme complejidad, pero en el buen sentido.

X: ¡En el mejor de los sentidos, desde luego! Esto es lo que habéis querido transmitir al mundo con esta nueva canción, porque vosotros siempre habéis querido ir más allá, dejar vuestra huella y lo habéis conseguido… ¡Enhorabuena por ello!

T: ¡Gracias!

X: ¿Qué es lo más difícil de volver con una nueva canción?

T: No nos satisface lanzar un nuevo disco que sea una réplica de un álbum del pasado. Cada vez que nos metemos en el estudio es para conectarnos con la cultura musical del momento y ponernos al día como si fuera nuestro primer trabajo. Así que en este álbum, nos preocupaban sobre todo las canciones. Realmente queríamos que este disco tuviera melodías buenas y clásicas. Y sentimos que ahí es donde está la cultura en este momento. En nuestra trayectoria hemos tenido fases en las que nos hemos concentrado mucho en las canciones, las melodías, las letras, los estribillos… Manteníamos un nivel de disciplina muy alto en el proceso de composición, y en lo que respecta a nosotros como banda de rock. Se está produciendo un fenómeno extraño últimamente; si enciendes la radio o miras las listas, hay muy pocas bandas, incluso muy pocas guitarras que realmente se escuchen en la radio. Así que, de nuevo, el reto está en cómo utilizar lo que somos como grupo, nuestra química como banda, presentada de tal manera que interese a una nueva generación de fans que quizá piensen que las cosas que solemos hacer son anticuadas. Así que el desafío es contar que estamos aprendiendo a escribir canciones…

X: Sí, ¡Qué interesante!

T: Es un desafío cada vez que tenemos que ponernos al día y aprender de nuestras ideas. Así que para este disco empezamos con la intención de escribir buenas canciones; usamos un montón de tecnología y nuevos enfoques que implicaban mucha programación digital. Llegamos a un punto en el que estaba funcionando muy bien con las nuevas canciones, pero estábamos perdiendo parte de la química de la banda. Así que hicimos algo que nos habíamos prometido hacer con otros discos en el pasado. Y, finalmente, lo hicimos, volvimos a los ensayos, con nuestras canciones, a tocarlas, y así descubrimos los matices de los arreglos, y en algunos casos incluso volvimos al estudio para grabar otra vez estas nuevas ideas sobre los arreglos. Así que en este álbum se pueden escuchar sonidos muy modernos con una producción vanguardista que permiten apreciar lo mejor que una banda de rock puede hacer al tocar juntos, esa química y ese sonido que tiene una banda, que solo ella puede tener, y que la tecnología nunca podrá igualar. Creo que hemos podido sacar lo mejor de nosotros.

X: ¡Wow! ¡Increíble! A mí me encantan las historias de superación. Después de una carrera musical histórica como la vuestra, porque sois una leyenda… ¿Recuerdas algún momento oscuro y cómo salisteis de él?

T: Bueno, creo que estar en U2 siempre es una lucha. Nunca es fácil. Nada de lo que hacemos es fácil pero creo que así es como debe ser. Porque si las cosas son sencillas, hay un sonido característico y los fans lo perciben, y nosotros también. No es un sonido que me guste especialmente pero nosotros buscamos algo que sea profundamente significativo para la banda.

X: Claro

T: John Lennon decía: “Si quieres escribir una canción, te tienes que sentar, coger tu guitarra, y abrirte las venas”. Uno de nuestros grandes héroes, Brendan Kennelly, un poeta irlandés, nos dio un consejo hace unos años sobre la escritura, nos dijo: “Lo que siempre hago cuando no estoy inspirado es fingir que estoy muerto; escribo desde la tumba”, y decía “esto te permite liberarte, te libera de cualquier atadura, de buscar los sentimientos de la gente, o de la sensación de estar haciendo algo que pueda parecer pasado de moda o no lo suficientemente divertido. Eres libre de escribir sobre lo que realmente te importa”. Así que en este disco hicimos eso, y Bono escribió las letras (prácticamente todas en este álbum) como si no estuviéramos ahí. Bueno, hay algunas razones por las que Bono lo hacía así y es que es un disco muy personal, aunque también político. Pero sí, fue duro de hacer. Nunca es fácil con los discos de U2, si lo fuera no creo que sonaran para nada bien, y este, en particular, ha sido una pesadilla terminarlo. Aun así estamos muy orgullosos con el resultado porque es muy profundo.

X: ¡Qué bueno, qué inspirador! Y como consejo para aquellos que empiezan ahora con su música: ¿Qué es más importante para vosotros: ganar experiencias o centrarse exclusivamente en lo musical?

T: Bueno, no se puede pasar por alto que va a haber que trabajar, creo que tienes que mantener ambas ideas al mismo tiempo, ¿sabes? Para nosotros la música, a menudo, nos lleva en la buena dirección, es decir, las ideas con las que empiezas, con la guitarra eléctrica creando los sonidos que de algún modo nos dirigen en lo relativo a los temas y las letras.

Pero, de igual modo, las letras, los temas y las ideas…las cosas sobre las que escribimos son fundamentales, sin eso yo creo que no seríamos ni por asomo el grupo que somos. Y, supongo, que es cuando estas estas dos cosas se unen es cuando una canción desafía la lógica y simplemente existe. Y son el contraste y las yuxtaposiciones los que normalmente hacen una gran canción, y la tensión en una pieza musical entre la letra, la melodía y los arreglos… Por eso, diría que la composición musical es todavía muy misteriosa, ¿sabes? Nunca he sido capaz de dar con una fórmula para escribir una canción de U2. Realmente tiene que ver con llegar a la inspiración e imaginar, eso es imaginar un tema, una letra que no existe todavía. Y de ahí, de tu imaginación, empiezas a dibujar y completar los detalles, y unas veces te viene muy rápido, otras te lleva mucho tiempo ya que solo tienes una o dos ideas que estás siguiendo y que esperas que te lleven al resultado final. Las canciones de este disco, algunas aparecieron rápido y otras nos llevaron mucho, mucho tiempo…

X: Yo creo que el universo nos habla en todo momento, quizá haya gente que esté ciega, pero a mí me encanta ver las señales del universo. Creo que nos habla a través de canciones de U2 también. ¿Habías oído esto antes?, ¿Alguna vez has escuchado al universo?

T: Jajaja

X: Jajaja

T: Bueno, creo que inevitablemente nosotros partimos de las experiencias y estamos constantemente intentado luchar en una continúa contradicción en la vida del Siglo XXI. Estoy seguro de que no existe la posibilidad de explicar lo inexplicable y de, como has dicho, escuchar al universo, readaptarse e intentar darle sentido a todo y… Creo que la música es posiblemente mejor que cualquier otro arte para buscar esa trascendencia. Y, a veces, nuestras percepciones son cosas que llegan en un sonido, pero no eres consciente necesariamente de qué llega primero, por eso, ya sabes, la música para nosotros es algo instintivo. Vivo para trabajar e intento agarrarme a mis percepciones más puras. No quiero ser ningún tipo de profesional o técnico… Para mí es demasiado mundano, y es más lo que la intuición me dice que debería pasar, cómo deben sonar las cosas, qué sentimiento debería tener… Creo que se puede caer en lo profundo por accidente. Realmente no creo que ninguno de nosotros sea lo suficientemente inteligente para dar con una fórmula, es decir, la mayoría de las veces es cuestión de fe, y a veces llegas a algo y no sabes muy bien cómo, pero das con algo, y una vez que lo haces…Esto es algo muy común en nuestro grupo, cuando damos con algo, lo sabemos, lo reconocemos, y nuestra música adquiere un poder que nos afecta igual o incluso más a nosotros que a nuestros fans. Como sabes mucha gente se emociona en nuestros shows, pero muchos no se dan cuenta de que esto también nos pasa a nosotros como grupo muy a menudo.

X: Me encanta escucharte. Es increíble. ¡Es un placer oírte! Para ir acabando la entrevista, sabes que España os adora y adora U2 desde sus comienzos, ¿cuál es tú mejor recuerdo de este país?

T: Tengo muchos recuerdos de España, desde estar paseando por Barcelona, sus preciosos edificios y la gente tan fantástica de la que pudimos disfrutar allí, allí hasta nuestros espectáculos in Madrid, quedándonos despiertos hasta el amanecer dando vueltas alrededor de esa bella ciudad y sus sorprendentes bares, mezclándonos con todo esto…en una cultura tan inspiradora, no sé, es mi impresión. Los españoles sois muy intensos y entendéis cómo somos como grupo al igual que entendéis nuestra música de una manera muy profunda. Por eso, no puedo pensar únicamente en un recuerdo, hay muchos muy buenos.

X: The Edge, muchísimas gracias por estos minutos. Enhorabuena por “You’re The Best Thing About Me”. Este nuevo single es fantástico. Os deseo lo mejor para lo que os viene ahora. Gracias por vuestra luz, vuestra transcendencia y vuestra inspiración. ¡Gracias!

T: Oh…bueno… no hay mucho que decir, nos sentimos muy honrados por como nuestra música está siendo aceptada, entendida y festejada porque nos encanta hacerlo. Esperamos seguir poder haciéndolo muchos años y estamos muy orgullosos de que todo el mundo pueda oír este nuevo disco. Estamos deseando volver a España, no estoy totalmente seguro de cuándo será, pero espero que el próximo año podamos volver.

X: Pues, cuando volváis a España, lo tendré marcado en el calendario para preparar una gran cena contigo en el mejor restaurante y con todo el grupo aquí en Madrid.

T: Eso suena genial, suena genial, sí. Tengo ganas. Gracias por haberme dado esta oportunidad hoy. ¡Ha sido un placer!

X: ¡Ha sido un gran placer! ¡Muchas gracias y un abrazo fuerte!

T: ¡Cuídate!, ¡Qué Dios te bendiga! Adiós.

X: Adiós, gracias.

T: Adiós, adiós.