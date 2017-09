Shawn Mendes "orgulloso de ser gay", un fake que reabre el debate

Si Shawn fuera gay o no, no tendría porque afectarlos. Están acá por su musica, su talento y su amor hacía el. BASTA. #ShawnComingOut

Alguien me explica esto quiero decir no me importa la sexualidad de Shawn pero no veo ningún tweet suyo 🤷🏼‍♀️ #ShawnComingOut