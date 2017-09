Taylor Swift, ¿se pasa en el discurso de la boda de su mejor amiga?

Estaba claro que cuando Taylor Swift reapareciera sería a lo grande y así ha sido. Raro es el día que no tenemos un titular nuevo con su nombre como reclamo.

Dejando a un lado lo musical, se ha convertido en la protagonista de una boda que no es la suya sino la de su mejor amiga, Abigail Anderson.

Su amistad convirtió a la cantante en la dama de honor que estuvo en todo momento pendiente de que la novia luciera espectacular en su día.

Taylor optó por un vestido halter en color granada con labios a juego y maquillaje natural como su pelo que lucía en modo desenfadado. Vamos, un look al que nos tiene muy acostumbrados.

Suponemos que la novia tenía asumido que su amiga lograría eclipsarla, ¡es Taylor Swift! Pero, ¿se esperaba el discurso que dio ante todos los invitados, padres incluidos?

Uno de los invitados ha filtrado parte de ese discurso que han difundido sus fans en el que podemos comprobar que, efectivamente, ‘la vieja Taylor’ ha muerto, no es sólo cosa de marketing.

Lejos de optar por unas palabras emotivas cargadas de piropos empalagosos que hicieran sacar el pañuelo a su amiga, prefirió algo más… sexual.

“Ella salió corriendo detrás de él y después de tropezase y caerse al suelo, veo que entran juntos en un baño”, contó, “entonces empecé a escuchar ruidos que no he podido olvidar… y luego se hizo el silencio”.

No sabemos si el discurso siguió en ese tono pero está claro que la inocente Taylor con pintas de no haber roto un plato en su vida ya no existe. Ahora es más peligrosa y malota.

Eso también es lo que opinan algunos de sus fans, por lo menos los que se acercaron al lugar del enlace para ver a su ídolo.

Acabaron gritando y abucheando a la cantante cuando sus guardaespaldas cubrieron el recorrido con grandes telas negras y sacaron a Taylor protegida por un paraguas para que nadie pudiera verla.