Las mejores imágenes de LOS40 Summer Live

¡Que no te vendan lo contrario: el verano aún no ha acabado! Según el calendario el otoño comenzará el próximo 21 de septiembre, así que aprovecha estos últimos días para escuchar y recordar todos los temazos que has cantado en LOS40 Summer Live, el mayor tour musical del verano.

Ponte a Carlos Jean, Ana Mena o Efecto Pasillo en tu Ford Fiesta, mientras conduces hacia tu última escapada del verano, rememorando aquel concierto en La Manga, en Palma de Mallorca o en Zarautz.

Porque este verano ha sonado a éxitos gracias a los 13 conciertos que han ofrecido LOS40 y Ford en esta gira. Para ayudarte a recordar estos momentos en LOS40 recopilamos algunas de las mejores fotos que han publicado los artistas durante la gira. Y, ¡por supuesto!, no te pierdas el vídeo de arriba con el resumen de la experiencia.

Ana Mena riéndose y divirtiéndose con su bailarín Jaime Vidal:

Crazy friends 👯 Una publicación compartida de Ana Mena (@anamenaoficial) el 23 de Ago de 2017 a la(s) 5:28 PDT

Bromas Aparte y Ana Menas tras acabar el concierto en El Campello:

Así se refrescaban los chicos de Taburete en La Manga, durante el tour:

Carlos Jean aprovechando para echarse un selfie con todo el público de Santander:

¿Y este fotón de Efecto Pasillo en Zarautz?

Nuestro DJ, David Álvarez, con Bombai:

El DJ Óscar Martínez dándolo todo con el público.