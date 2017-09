Maldita Nerea y Efecto Pasillo, grandes lanzamientos de la semana

Este viernes 8 de septiembre salen varios discos muy interesantes. Vueltas esperadísimas y álbumes con los que vivir un septiembre totalmente musical.

Además, los lanzamientos de esta semana son muy variados, ¡para todos los gustos!

Maldita Nerea - Bailarina

Maldita Nerea regresa con un trabajo muy especial.

"En lo musical está marcado por la diversidad, con el optimismo que caracteriza al grupo como hilo conductor". Y supone además "un sincero homenaje al universo femenino".

Bailarina es su nuevo álbum, con un primer single homónimo (canción oficial de La Vuelta 2017) que suena genial y algún otro adelanto como una colaboración muy especial junto a Leire de La Oreja de Van Gogh.

Efecto Pasillo - Barrio las banderas

Discazo lleno de buen rollo y energía positiva de Efecto Pasillo.

Hemos escuchado avances como Carita de buena, No hay nadie en el mundo como ella, Mi fortuna y Salvajes irracionales.

Ahora podemos disfrutar del álbum al completo, un trabajo que sigue el estilo tan característicos del grupo y que no hace vivir en un verano constante.

Jack Johnson - All the light above it too

Séptimo álbum del artista. Fue grabado el pasado año en Hawaii y el propio Johnson ha interpretado la mayor parte de la instrumentación.

My mind is for sale es el primer single.

Neil Young - Hitchhiker

Es su famoso disco "perdido" de 1976. Sí, podríamos afirmar que el trabajo se publica 41 años después.

Neil Young grabó una serie de canciones conocidas junto a dos inéditas: Hawai y Give me strength. El único acompañamiento es una guitarra acústica.