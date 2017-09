Robbie Rivera produce un temazo con el hijo de Bob Marley. 

Cuando Robbie Rivera me escribió la semana pasada para anunciarme que tenía nuevo tema, no dudé ni un segundo en abrir mi correo y poner el volumen a tope, sabía que estabamos ante algo muy especial. Efectivamente, Robbie no me falló, ni a mi ni a ninguno de sus miles de seguidores en el mundo.

La iniciativa me parece de lo más interesante, ya que a la sabiduría del puertorriqueño, se une el estilo inconfundible de la saga Marley, y es que el mismisimo hijo de Bob Marley, Ky-Mani Marley, pone la vocal y todo el sentimiento reggae a este temazo que despide el verano 2017.

All We Neew Is Love es una de esas canciones que respira optimismo, que genera buen rollo, ese típico tema que te alegra la vida e ilumina las pistas de baile.

Robbie me confeso que es un Reggae maniaco desde muy jovencito. Ya en su Puerto Rico natal, compartía su pasión por el House con la de seguir a las grandes bandas de Reggae, por eso cuando surgió esta oportunidad puso toda su maquinaria creativa en marcha y este es el resultado. Grande Robbie!!