Rita Ora dice ‘no’ a Despacito

Rita Ora no puede con Despacito.

Billboard entrevistó a la británica y le preguntó a qué canción renunciaría entre Wild thoughts (Dj Khaled y Rihanna), Shape of you (Ed Sheeran) y Despacito (Luis Fonsi y Daddy Yankee) y la solista no tuvo dudas...

¿La razón?

"Elijo Despacito pero sólo porque la he escuchado 20 millones de veces al cabo del día" explica Rita Ora.

La cantante fue sometida a un test rápido (1 has to go, "uno tiene que irse") por parte de la revista musical estadounidense que quiso saber sus elecciones en lo que se refiere a comida rápida, bebidas alcohólicas, géneros musicales, divas, series de televisión, complementos de moda, deportes...

Pero lo curioso del vídeo es que muchos espectadores se han fijado en el parecido entre Rita Ora y Jennifer Lopez.

¿Qué os parece?