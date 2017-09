A lágrima viva con la sorpresa de la suegra de Dani Moreno

El tándem madre-novia tiene peligro. Eso es una verdad como un templo, y sino que se lo digan a Cristiano Ronaldo, que tiene un buen lío con su novia y su madre... Por lo visto Dolores Aveiro (A.K.A. madre) ha pasado un poco a segundo plano desde que hay una nueva mujer en la vida del futbolista. Ay, Ay, Ay Cristiano, que no se te vaya de las manos (rima).

La madre de Cristiano y Georgina Rodríguez están pasando un poco la una de la otra. Ya no se sientan juntas en el Bernabéu (uiuiuiii) ni se comentan en las fotos de ''Insta''. Si es que... ¡llevarse bien con la suegra nunca fue tarea fácil!

Bueno, me retracto. Nunca fue fácil para nadie menos para Dani Moreno, el hombre que pone de contraseña del iPhone: 1-2-3-4 no vaya a ser que se complique un poquito la vida, dice que tiene una relación estupenda con su suegra y nosotros (como pasamos de creerle porque nos miente según le da el día) hemos querido comprobarlo en directo en Anda Ya.

Ana, su suegra (una mujer majísima), nos ha dicho que Dani no le llama, que se come toda su comida, que no le hace regalos... O sea, que parecía que se había flipado con lo de que se llevan tan, tan bien...

Después del enfrentamiento entre suegra y yerno, Dani Moreno se ha lanzado y le ha dicho que ella es como una madre para él y claro, la mujer (majísima) se ha emocionado y se ha puesto a llorar. Todo ha acabado precioso en esta relación tan bonita que se traen Dani Moreno y su suegra. Aviso no apta para diabéticos (too much sugar, my friends).