Dani Martinez ataca a Cristina Boscá en directo

¿Tienes un amigo pesado en Facebook o Instagram? De esa gente que no para de darte el coñazo con sus fotos, sus historias, sus fiestas... Esos que te cuentan su vida y no sabes cómo decirles que no te interesa para nada... Tranquilo, no eres el único. Hay mucha gente pesada en el mundo y, desgraciadamente, todos conocemos a alguno.

Sin embargo, ya tenemos solución para eso. Facebook se ha tomado muy en serio este problema social y ha decidido poner solución: a partir de ahora te podrás tomar un descanso de tus amigos. Es decir, no hace falta que les elimines (que está feo), sino que simplemente con pulsar un botón dejará de ver tus actualizaciones o él las tuyas, según decidas.

Cristina Boscá se ha quejado en antena de todos esos amiguitos pesados que te recuerdan durante todo el año lo estupendas que fueron sus vacaciones... Sí, sí, lo dice ella, que no para con los stories y las fotitos del surf...

Ante este alegato, que podría incluso ir en su contra, Dani Martínez ha reaccionado. Su amigo nos estaba escuchando y nos ha enviado unos Whatsapp al programa para decir que no se puede creer que Cristina se esté quejando (¡Señor, menos mal que alguien ha reaccionado!).

Me he pasado el 'Street Fighter' y no soy capaz de pasarme sus stories

El cómico le ha dicho en directo que precisamente ella no está para hablar. Pero vamos a él se le ha ido la mano con los audios. No le bastaba con uno... ¡ha mandado tres! Y encima va y nos pregunta por una buena panadería a estás horas... Yo sólo digo una cosa: ''Dios los cría y ellos se juntan''.