It, Churchill y El amante doble, los grandes estrenos de cine de la semana

¿Te dan miedo los payasos? Esperamos que no porque esta semana llega el remake de la famosa novela de Stephen King.

Se estrena también el film de corte biográfico de la decisión de Churchill a pocas horas del día D, en plena guerra mundial.

Completan la oferta de estreno de la semana el thriller de terror Los misteriosos asesinatos de Limehouse y 2 películas francesas: El amante doble y La escala.

Churchill:

Brian Cox (The Game) es Winston Churchill en este thriller biográfico dirigido por Jonathan Teplitzky (Un largo viaje, Burning Man).

48 horas antes de la operación que marcaría el curso de la historia, hay que tomar la decisión correcta. Millones de vidas dependen de ello en el punto de inflexión de la segunda guerra mundial.

El amante doble:

Una joven se enamora de su psicoterapeuta, para descubrir después que esconde algo muy importante.

Thriller romántico francés dirigido por François Ozon (Frantz, Joven y bonita) y protagonizado por Marine Vacth (La confession) y Jérémie Renier (La chica desconocida).

Los misteriosos asesinatos de Limehouse:

Historia ambientada en el siglo XIX, momento en el que unos extraños asesinatos ocurren en el sombrío distrito de Limehouse.

El film cuenta con las actuaciones de Bill Nighy (Love Actually), Olivia Cooke (Yo, él y Raquel) y Douglas Booth (Worried About the Boy) bajo la dirección de Juan Carlos Medina (Insensibles).

La escala:

Desde Francia llega este drama sobre el ejército escrito y dirigido por Delphine Coulin y Muriel Coulin (17 filles) e interpretado por Soko (La bailarina) y Ariane Labed (Attenberg).

Dos mujeres militares vuelven de la guerra de Afganistán y el ejército las lleva a un hotel de 5 estrellas para relajarse tras el combate, aunque no es tan sencillo como lo pintan.

Nuestra recomendación:

It:

Remake dirigido por Andrés Muschietti (Historias breves 3, Mamá) de la terrorífica película de los años 80, ambas adaptaciones de la novela de terror de Stephen King.

Si te dan miedo los payasos, mejor ni te acerques a la sesión de It. De lo contrario, prepárate a pasar un buen rato viendo a Bill Skarsgård (Hemlock Grove) como Pennywise.