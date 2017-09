Bunbury dispara las "Expectativas" con dos nuevas canciones

Qué alegría tener de vuelta a Bunbury. No extraña porque hablamos de una de las estrellas más brillantes de la música española, y sobre todo porque hablamos de un artista lleno de actitud, experiencia y un magnetismo arrollador. Así lo comprobamos la última vez que le vimos sobre el escenario, en su actuación del año pasado para LOS40 Básico.

Bunbury ya apunta a Expectativas, el disco que publica el 20 de octubre, y lo hace con dos nuevas canciones tituladas "La actitud correcta" y "Parecemos tontos". Ambas se darán a conocer esta misma noche, y son dos muestras de los registros que Bunbury es capaz de manejar: Del punto pícaro de leyenda rockera al consabido encanto del poeta maldito.

La portada de 'Expectativas', a la venta el 20 de octubre /

En "La actitud correcta" los fans de Bunbury se encontrarán con un trallazo rockero, que juega con la distorsión y en el que destaca una sección de vientos que hace crecer la canción. El tema, inmediato y pegadizo -cargado de ironía en sus letras-, recuerda mucho a ese rock explosivo de bandas como Queens Of The Stone Age o The Black Keys, y que sería una banda sonora ideal para pelearse en un bar de carretera estadounidense.

Este corte seguramente nos brindará uno de los momentos más disfrutarán público y artista durante los conciertos, porque transmite muy bien el empuje y la potencia de los directos de Bunbury. Al igual que el resto de canciones del álbum, ya se conocía un fragmento de "La actitud correcta" gracias al documental Expectativas, A Short Film, que muestra los entresijos de la grabación.

El documental, dirigido por Jose Girl, muestra el proceso de grabación.

En contraposición, "Parecemos tontos" es una canción más reposada y muy cercana a la discografía reciente de Bunbury, que le reafirma como ese crooner hispano -ranchero, bolerista y sobre todo descarnado-, que canta desde la convicción y la emoción. Importantísimo fijarse en la letra de la canción, que alude a un "abanico de pantomimas" que tiene su reflejo en la época oscura que vive el mundo actual.

A estas alturas Bunbury no tiene la necesidad de demostrarnos nada, justamente porque lo ha conseguido todo en la música; pero estamos ante un espíritu incoformista, que no deja de estirar sus límites creativos para seguir explorando nuevos caminos y fórmulas de contar historias y crear arte.

Tras la salida de Expectativas el siguiente paso de Bunbury será iniciar la gira Ex-Tour 17-18, que le llevará durante el mes de diciembre a grandes recintos de Santander, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza. La preventa exclusiva de las entradas está disponible del 8 al 23 de septiembre en la web de Bunbury.

