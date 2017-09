UNOde50: “Alejandro Sanz regala nuestras joyas ahí donde va”

A estas alturas debe haber poca gente en España que no haya oído hablar de UNOde50, una firma de joyería con un estilo diferenciado que transmite un espíritu juvenil y rebelde al margen de convencionalismos.

Su creador es José Azulay, un melillense de 64 años que posee una pasión y un optimismo que ya quisieran tener muchos jóvenes de hoy en día. Y esa filosofía que le caracteriza es la que transmite en sus diseños.

Acaba de publicar un libro en el que cuenta su historia desde que comenzó a trastear en las tiendas que tenía su padre en el bazar de su ciudad hasta el día de hoy en el que se ha convertido en uno de los empresarios de joyería española más reconocido en el mundo entero.

Un estatus que muchos querrían y que él asume con humildad y con trabajo, porque le cuesta delegar y controla cada aspecto de su empresa que da trabajo a casi un millar de personas, muchos de ellos jóvenes y mujeres.

“Es premeditado porque UNOde50 tiene un estilo muy marcado y no es fácil de coger porque lo he creado yo y le pongo toda mi vida y filosofía. Es característico y mi gente, al ser joven, puedo formarla en esa estética”, asegura, “me resulta más fácil con gente que está empezando que con gente que ya tiene un estilo más marcado”.

Un estilo que tiene un ADN 100% español porque toda la producción se hace aquí (aunque sea menos rentable) y que ha calado en gente como Alejandro Sanz, Malú o Leiva.

Azulay nos ha permitido charlar con él para conocer qué se esconde tras una firma que ha sabido diferenciarse. Conocerle a él es conocer a sus joyas.

Su equipo estará encantado con este libro por el protagonismo que les da. Podríamos decir que es usted el jefe perfecto, ¿no?

El jefe perfecto no existe (risas). Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo con la gestión que uno hace pero procuro que la gente esté feliz en la empresa y que venga con alegría a trabajar, esa es mi intención.

LOS ORÍGENES

Su historia comienza siendo sólo un niño que pasaba los ratos en la trastienda de los locales que tenía su padre en el bazar de Melilla.

Aquello le gustaba pero le hacía falta más. “Yo tenía mucha ilusión y muchas ganas de vivir y Melilla se quedaba muy pequeño para lo que yo soñaba”, explica.

Un buen día decidió irse a Madrid y crear una empresa de relojes y siendo un veinteañero viajó a Hong Kong sin saber inglés, pero con mucha ilusión para encontrar quien se los fabricara. ¿Era usted un inconsciente, un idealista o un genio?

Yo creo que era un chico con mucha ilusión que confiaba en sí mismo más de lo que tenía que confiar. Es la inconsciencia, pero no me arrepiento. Era lo que tenía que hacer.

Todos los expertos me desaconsejaban meterme en esto porque era difícil competir con las multinacionales y más para un inexperto como yo. Pero sabía que lo tenía que hacer.

Los relojes le dieron sus primeras grandes alegrías, ¿es usted de los que colecciona relojes y lleva uno cada día o simplemente le gusta diseñarlos?

Diseño relojes ahora para UNOde50 y tengo dos o tres modelos y me los voy cambiando porque me encantan. Como los diseño yo estoy enamorado de ellos y soy feliz llevándolos.

Aunque UNOde50 no fue una idea suya, sí lo ha convertido en un proyecto personal. ¿No se está tirando de los pelos la mujer que le vendió su empresa?

Todo tiene un momento. Esa empresa era muy difícil desarrollarla y cuando la compré yo ya tenía experiencia con los relojes. Además, había que hacer una inversión muy fuerte.

Le di una creatividad muy personal, mía, que transmite emociones, positividad, alegría… tiene ese alma que yo le pongo y era difícil sacarlo adelante.

Cuando se metió en este proyecto ya triunfaba con los relojes, tenía dinero, era joven… ¿No se planteó dejarse de líos y vivir la vida?

Me planteé vivir la vida pero para mí eso era disfrutar el día a día con lo que haces. El día es muy largo y para mí vivir la vida significa que cuando vayas al trabajo estés a gusto con lo que haces, te entregues con pasión y yo estaba buscando algo que me llenara.

Creo que vivo la vida plenamente porque diseño, hago lo que más me gusta y no lo cambio por ningún yate, ni avión privado… lo que hago es lo que me hace sentir vivo y me da esta alegría interior que tengo.

EL MUNDO CELEBRITERO

No sólo no se dedicó a la vida de niño rico (como muchos otros) sino que se volcó en desarrollar una firma que se ha convertido en la marca española de joyería con más presencia en el mundo con tiendas propias en las calles más exclusivas de Nueva York, París, Milán, Londres, Barcelona, Tokio, Los Ángeles, Roma y Madrid, entre muchas otras.

Aunque su objetivo, aparte de la expansión es conseguir que todo el mundo conozca UNOde50, en España ya puede presumir de tener muchos adeptos famosos y, muchos de ellos, dedicados a la música.

¿Qué música se escucha en su estudio de diseño?

A mí me gusta mucho la música española, escucho mucho pop español y cuando estamos diseñando siempre ponemos música en el taller. Y en mi casa, también, me pongo los cascos.

Me gusta mucho Alejandro Sanz, Malú…ese tipo de cantantes. Acabo de estar en el concierto de un mexicano que es amigo mío y que me encantó que se llama Carlos Rivera. Me encanta, tiene una voz que… pocas voces he visto así.

Me gusta mucho Leiva…

¿Le gusta Leiva?... No le pega mucho…

Sí, no me pega pero me gusta mucho y me gusta también Taburete que tampoco me pega, son muy jovencitos.

A Leiva le gusta mucho UNOde50 aunque no le pegue.

Bueno, a él si le pega. Es muy de joyas con ese espíritu rebelde y poco convencional que tiene usted. ¿Le ha visto con alguna de sus joyas?

Sí, en una revista, en 5 o 6 páginas iba con joyas de UNOde50. Le gustan mucho y Malú siempre que sale lo hace con nuestras joyas, es una apasionada. Alejandro Sanz regala nuestras joyas ahí donde va, siempre que hay algo. Hay mucha gente del mundo de la música a la que le gusta mucho UNOde50.

¿Y los conoce personalmente, a Leiva, Alejandro Sanz, Malú…?

No, a ellos no, pero estuve cenando, no hace mucho, con Niña Pastori, que me gusta mucho también, canta muy bien…buena gente de Cádiz.

En cuanto a la imagen y la publicidad, uno de sus primeros fichajes fue Jon Kortajarena cuando todavía no era conocido, ¿qué vio en él?

Cuando me lancé al mundo de la publicidad tenía una agencia de comunicación, Sara Opic, y hacíamos la imagen de la campaña. Ella me llevaba los casting y me aconsejó a Jon Kortajarena, me dijo ‘este es la bomba’ y le contesté: ‘Si tú lo dices, será la bomba’. Ya lo dijo ella, ‘verás como con el tiempo se va a convertir en alguien importante’. La hice caso y lo contratamos, entonces no lo conocía nadie y ahora es uno de los modelos más cotizados internacionalmente.