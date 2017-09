Esta es la gorra de la que no nos separamos en 2017

Tendencias. Eso que aparece de repente, todo el mundo comienza a hablar de ello y de la misma manera que viene se va.

Pues eso es la moda, efímera en sí misma. Y este 2017 la tendencia protagonista en nuestras cabezas es la gorra marinera.

Los más anglosajones conocerán estas gorras por el nombre de baker boy cap que vendría a ser algo así como 'la gorra del panadero' por la forma que la caracteriza.

Es precisamente esa forma tan versátil la que le ha hecho que el mundo de la moda el de numerosos nombres, aunque ninguno parece convencer del todo.

Sin embargo, en mi opinión, este tipo de gorras se asemejan más a las que llevaban los maquinistas de trenes en los años 40 que a la de un panadero.

Pero cada uno, que elija su opción. Lo importante aquí es que todas las celebrities e instagramers tienen una este 2017 y para el invierno es una buena manera de darle un toque original al look.

Recordemos que la reina del pop, Madonna, es una de las grandes abanderadas de este tipo de gorras.

De ellas no se separó en los primeros años de su carrera y ahora, a sus 59 años, sigue siendo inseparable. Podemos verlo en uno de sus grandes videoclips Never Let You Go.

La gorra de la que no nos separamos este 2017.

Podríamos decir que hasta es unas de las gorras más atemporales. Así que, más o menos armadas, hay miles de opciones. ¿Te apuntas?