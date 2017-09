¿Es Robert Pattinson? Parece que sí pero en su versión más inquietante

Good time es la peli protagonizada por Robert Pattinson que se estrenó en Estados Unidos el pasado agosto pero que todavía no tiene fecha para poder verla en España.

En ella los hermanos Safdie, con orígenes en el mumblecore (corriente del cine indie caracterizada por hacer de la falta de medio un signo de distinción ético y estético y utilizar canales alternativos para su distribución), dirigen a un Pattinson que puede presumir de una de sus interpretaciones más impresionantes.

Eso sí, que nadie espere ver al Edward Cullen que volvió locos a millones de jóvenes (y no tan jóvenes) en Crepúsculo.

En esta peli da vida a Connie, un criminal que intenta sacar de la cárcel a su hermano, detenido tras haber atracado un banco.

La banda sonora corre a cargo del músico experimental Daniel Lopatin, con su proyecto Oneohtrix Point Never. Y que conste que ya empieza a ser habitual en él eso de recurrir a grandes actores para incluirlos en sus videoclips.

Si ya vimos a Val Kilmer en Animals, ahora es el turno de Pattinson en The pure and the damned que nos muestra su versión más inquietante.

Todo ocurre de noche, él se enfrenta a un lobo con una espada y cara de psicópata y el veterano Iggy Pop, modelado con técnica CGI, aparece por ahí bailando en una proyección un tanto amateur.

¿Es tan surrealista como para convertirse en una genialidad? La respuesta te la dejo a ti que puedes dejar tu comentario sobre el videoclip y la interpretación del ex de Kristen Stewart.