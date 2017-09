26 años después nos enteramos de que Oasis existió gracias a Madonnna (palabra de Liam)

Hace 26 años una banda liderada por dos hermanos dejaba claro que en los 90 podía haber algo más que acid house y grunge. Se hacían llamar Oasis y marcaban el inicio de la nueva era del britpop.

Aunque los hermanos tenían un carácter fuerte, sin duda, Liam Gallagher ganó la guerra de carismas a Noel y destacó por su actitud pasota e imprevisible y su facilidad para generar titulares arremetiendo contra todo y todos.

Puede que fuera una de las claves del éxito de Oasis pero ahora sabemos que si la banda llegó a existir es por otra causa, o más bien, por otra mujer.

Liam ha confesado que se lo debe todo a Madonna. Como recoge el Daily Star a mediados de los 80 estudiaba en el cole y estaba todo el día metido en peleas. En una de ellas le abrieron la cabeza y acabó en el hospital.

Al despertar lo primero que escuchó fue Like a Virgin de Madonna y se pasaba el día cantándola. Fue eso lo que despertó su vocación por la música relegando la pasión que sentía por el fútbol. Así que “gracias Madonna”, ha llegado a decir.

Pero todo eso acabó en 2009 cuando la banda se disolvió y los hermanos rompieron su relación. Ahora saben el uno del otro a través de su madre pero no mantienen ningún tipo de contacto entre ellos.

Eso sí, van casi a coincidir en lanzamiento de discos en solitario. Ahora ya no van de la mano aunque hay cosas que no cambian, Liam sigue siendo el mismo de siempre y cada vez que habla sube el pan.

En una de sus últimas entrevistas con Huck Magazine ya dejó claro que no entiende esa moda de hace varios años que convirtió a los DJ’s en las nuevas estrellas del rock colándose en medio mundo.

“No en mi mundo, no lo han conseguido. ¿Quién? ¿El maldito Calvin Harris? La maldita persona más aburrida”, aseguraba, “te diré en lo que se han convertido: ¡los nuevos contadores!”.

No cree que lo que hacen sea auténtico. Él entiende la música de otra manera y lo va a demostrar con su primer disco en solitario, As you were, que publicará el 6 de octubre.