‘7 de septiembre’ y otros temas que siempre cantamos el mismo día

Hay días y días. Algunos pasan más desapercibidos que otros y la música tiene mucho que ver con ello.

¿Qué 7 de septiembre no has cantado la mítica canción de Mecano con el mismo título? Es matemático: siempre lo haces y, si se te olvida, siempre hay algún amigo que te recuerda el tema ese día.

Algo parecido pasa con otro temazo de mecano, Un año más. Cada Nochevieja, pase lo que pase, acabamos tarareando eso de "marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y alguno que otro cura despistao",

Lo mismo ocurre con 20 de enero de La Oreja de Van Gogh. ¿Qué madrugada no hemos entonado eso de "la madrugada del 20 de enero saliendo del tren me pregunté que sería sin ti el resto de mi vida"?

Y hablando de días 20... Sí, estáis pensando en el 20 de abril, fecha que gracias a Celtas Cortos siempre recordamos con cierta nostalgía.

Y si nos centramos en meses y no de fechas concretas, ¿qué 1 de septiembre no recordamos ese Wake Me Up When September Ends de Green Day?

El mes de octubre también tiene una canción muy especial, Me llaman octubre de Love Of Lesbian.

Y el último mes del año, diciembre, es para Depedro y Vetusta Morla.