Kelly Clarkson estrena Love So Soft, primer single de su próximo álbum, Meaning of Life. El videoclip tiene una estética muy pop y está lleno de cambios de look. Además, vemos a Kelly en diferentes escenarios (algunos muy surrealistas, la verdad). Mucho color, luz y varios efectos que hacen que este videoclip sea uno de los mejores de toda su carrera.