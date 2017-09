Tres libros de arte que no te pueden faltar

Ya lo sabéis; muchos artistas, películas y series de animación tienen sus propios libros de arte para el gozo y disfrute de los fans. Y los videojuegos no iban a ser menos. Me ha parecido conveniente revisar algunos de mis favoritos para que queden por escrito y tengáis una pequeña guía cuando decidáis haceros un regalo especial.

Empezamos aquí con tres libros importantes para la industria y en breve os hablaré de “mis favoritos”

Elige tu favorito, Darksiders o Darksiders 2, pero los libros de arte de esta saga son de lo mejor que hay para la vista. La razón es muy simple: Joe Madureira.

Joe Madureira es uno de los artistas más importantes de la industria del cómic americano. Tiene serie brutales propias y series brutales de Marvel, pero un buen día decidió dejar a un lado su carrera como dibujante de cómics para centrarse en su videojuego propio (que por cierto fue un éxito).

Estos tomos de “The Art of Darksiders” editados por UDON, recogen desde la imagen promocional más importante hasta el último boceto de personaje de Joe. Más de 200 páginas de sketches, escenarios, pruebas de color o pruebas de animación que se convierten en algo indispensable si disfrutaste de las aventuras de estos “Jinetes del Apocalipsis” tanto como un servidor.

The Art of The Last of Us

Posiblemente, el videojuego que más he disfrutado en toda mi vida. Y sé que no soy el único. The Last of Us supuso un antes y un después para muchas cosas, y gran parte de su éxito fue su dirección artística. No reparamos en ello porque parece una película y damos por hecho que esas cosas, de algún modo, “existen”; pero no. El universo de “The Last of Us” sale de la mente de unos cuantos y todo lo que dibujan sus lápices hasta llegar a la versión definitiva que todos queréis y amáis, está en este libro.

Tres libros de arte de videojuegos que no te pueden faltar.

Diseños de personaje descartados, atuendos, enemigos, escenarios… Todo.

Eso sí, este es uno de esos libros que va ligado a la conexión que has tenido con el videojuego. Si con Darksiders el libro de arte tenía sentido aún sin conocer la franquicia, en The Art of The Last of Us el verdadero valor está en la experiencia que tuviste con el juego.

Por cierto; me costó elegir, pero Naughty Dog tienen también “The Art of Uncharted Trilogy” que, como imaginareis, merece mucho la pena. The Art of Metal Gear Solid V Hablamos del libro de arte la quinta entrega de la saga y no de otro, porque todos los anteriores son directamente imposibles de conseguir. Los primeros libros de arte de Metal Gear Solid (1,2,3 y 4) se editaron sólo en Japón y allí las tiradas vuelan y nunca vuelven a re-editarse. Tres libros de arte de videojuegos que no te pueden faltar. Todos los libros de la franquicia, el que vemos incluido, son de Yoji Shinkawa, buque insignia y diseñador oficial de Hideo Kojima en todos trabajos. Sin Shinkawa, Metal Gear Solid no existiría como lo conocéis, así que más allá del respeto, debemos mostrar agradecimiento y admiración. El libro de arte de Metal Gear Solid V recoge mucho render de armas, bases, objetos, vehículos y personajes, pero el verdadero valor está en la parte de los diseños de personaje, ilustraciones conceptuales y diseños de objetos y vehículos que suelen correr a cargo de Shinkawa también. No os preocupéis, que el libro tiene mucho más dibujo que render. Metal Gear Solid V fue un juegazo y hablamos de una franquicia que ya no es de jugadores ocasionales, sois muchos los fans; y este libro se hizo para vosotros.