Estas son las mujeres que están cambiando el mundo y Selena Gomez está entre ellas

La situación de la mujer en el mundo tiene mucho que cambiar todavía pero hay que ser conscientes de que en muy poco tiempo ha sufrido muchas variaciones.

Sigue habiendo desigualdades pero gracias al ejemplo y la lucha de muchas grandes mujeres a lo largo de la historia, cada vez es un objetivo más alcanzable.

La revista Time ha publicado un listado con las que están cambiando el mundo y entre ellas está Selena Gomez, la primera persona que logró alcanzar los 100 millones de seguidores en Instagram.

Y en el mundo que nos movemos de grandes cifras y seguidores que se cuentan por millones, no parece gran cosa a priori, pero influir sobre esa cantidad de gente le otorga a una sola persona un poder muy grande.

Todas ellas son luchadoras. “Mi mamá es el tipo de persona que entiende qué significa el trabajo duro. Estaba en la secundaria cuando nací. Tuvo muchos trabajos. Pero me hizo sentir que era capaz de hacer lo que yo quisiera, quizás porque ella nunca tuvo esa oportunidad”, reflexiona la cantante en la revista.

Fue la madre de Selena la que le inculcó esa seguridad en sí misma y esa confianza en que puede conseguir lo que se proponga es la que ella trata de transmitir al resto de mujeres.

“A veces es increíblemente difícil despertarse cada día sabiendo que ocurren tantas cosas en el mundo. A veces me siento egoísta, me pregunto por qué, me pregunto cómo puede cambiarlo”, expresa en su Intagram.

Está claro que Selena ha reflexionado mucho sobre este tema y le preocupa. “Cuando leo acerca de las hermosas mujeres que se despiertan todos los días conscientemente para hacer un cambio, me inspira para querer hacer mucho más” asegura.

Fotos en manos de una mujer

La revista Time ha puesto en marcha FIRST, una iniciativa que quiere reconocer a esas mujeres que están influyendo en el mundo con su ejemplo al margen de su edad, raza, religión, orientación sexual o afiliación política.

Y como una portada se quedaba corta, la cabecera ha optado por sacar 12 diferentes con fotos hechas por otra mujer, Luisa Dörr que ha utilizado un iPhone para hacer sus retratos.

“Todas estas mujeres son inspiradoras. Más que mujeres vi maravillosos seres humanos y profesionales. Todas ellas pasaron por mucho antes de consolidar su lugar en la sociedad. Esta energía positiva de lucha, de nunca rendirse, es lo que más me inspiró”, confiesa Dörr.

Selena es la protagonista de una de esas portadas porque forma parte de esa lista en la que también encontramos a otras mujeres como Aretha Franklin, Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey o Serena Williams.

Una vez hecho el trabajo, la fotógrafa también llegó a sus propias conclusiones. “Siempre tienes la impresión de que van a ser difíciles o inalcanzables pero son humanos, como yo”.