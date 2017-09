Pablo Alborán y las otras grandes noticias de la semana

Lo prometido es deuda y ya estamos otra vez aquí para contarte las últimas noticias del mundo de la música, el cine o la televisión, y las novedades sobre cómics, moda, tecnología, videojuegos... en una semana marcada por el estreno de Pablo Alborán.

El malagueño visitó Lo+40 para presentar sus dos nuevas canciones, Saturno y No vaya a ser, y nos habló de los riesgos de la música. No fue su única visita a la emisora ya que a la mañana siguiente desayunó con nosotros en Anda ya, donde se ha podido escuchar por primera vez al completo sus dos primeros sencillos (¡no te pierdas su reacción!).

Y por si fuera poco, Pablo Alborán confirmaba su presencia sobre el escenario de LOS40 Music Awards.

No ha sido el único estreno de la semana porque desde Irlanda nos llegaba You are the best thing of me de U2. Para celebrarlo entrevistamos a The Edge en Lo+40 que nos contó cómo es el primer paso de Songs of Experience, anunciado por Bono en 2014 como continuación del álbum Song of Innocence.

Los irlandeses muy pronto estarán de gira, como Shakira, cuyo tour El Dorado ha agotado entradas para su show en Barcelona y está a punto de conseguirlo para Madrid, A Coruña y Bilbao.

Habrá también un regreso muy esperado, el de Freddie Mercury, pero no será musical sino cinematográfico gracias al biopic que ya está en marcha y en el que Rami Malek ha sido capaz de recrear con bastante fidelidad su aspecto.

#farrokhbulsara #freddiemercury #queenband #queen Una publicación compartida de Freddie Mercury (@freddieemercury) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 10:14 PDT

A eso sí que le llamamos nosotros un cambio de look aunque el que nos sorprendió de verdad con otro aspecto fue Zayn Malik que decidió pelarse completamente. No decimos que sea ni mejor ni peor pero nos cuesta verle así...

❤️❤️❤️ Una publicación compartida de Trisha Malik💋 (@trishamalik1069) el 3 de Sep de 2017 a la(s) 9:05 PDT

Claro que la foto más impactante de la semana nos ha llegado de la mano de Kim Kardashian que para su última sesión de fotos decidió desnudarse completamente y subirse al árbol como si fuera un gato o una ardilla. ¡Bestial!

Acabamos el repaso con un poco de salseo gracias a la presentación de la nueva novia de El Rubius y a la jubilación como fontanero de Mario. ¡No todo en esta vida va a ser trabajar!