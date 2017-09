Así reacciona Pablo Alborán al escuchar sus nuevos temas por primera vez en la radio. 

¡Súper visita en Anda Ya!

Este viernes, a las 9.00, Pablo Alborán ha desayunado en nuestro estudio.

Y nos ha llenado de magia, emoción y universos paralelos (a los que se refiere su tema Saturno, según nos ha explicado). Y nos ha dejado locos, así como a los decenas de seguidores que le esperaban en la puerta de nuestra emisora, en la calle Gran Vía de Madrid, desde primeras horas de la mañana, y a quienes Pablo ha saludado.

Uno de los momentos más increíbles ha sido cuando el artista ha escuchado por primera vez en la radio sus dos nuevos temas, Saturno y No vaya a ser (puedes ver toda la entrevista en el vídeo de arriba).

Muy concentrado y emocionado, ha confesado que a través de las ondas las canciones "suenan distintas" y dejan ser "un poco tuyas".

También nos ha regalado revelaciones jugosas. Por ejemplo, dónde se ha metido durante estos dos años:

He estado en Málaga tratando de volver a ser Pablito

"He estado en Málaga tratando de volver a la realidad y de volver a ser Pablito. De los 21 a los 27 estuve sin parar, sin un domingo libre. Estos dos años he hecho todo lo que no hecho en ese tiempo, ha sido muy intenso".

También, cuáles son las opiniones que más le importan a la hora de presentar un nuevo tema, y que son dos la de su hermano y la de su amiga Esperanza (y ha dado razones).

¡¡Pablo es el primer confirmado para LOS40 Music Awards!!

Además noticia bomba: Pablo es el primer confirmado para LOS40 Music Awards.

En breve podrás revivir la entrevista al completo.