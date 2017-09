¿Podrá alguien desalojar a Calvin Harris y Katy Perry del primer puesto?

Tras dos semanas en el número 1 de la lista de LOS40, Calvin Harris y su grupo de amigos (Katy Perry, Pharrell Williams y Big Sean) llegan a un nuevo sábado con la posibilidad de hacer realidad el dicho de que "no hay dos sin tres".

Su éxito también hace bueno el refrán "la unión hace la fuerza": cuatro grandes artistas que, juntos, han facturado un hit internacional. Sin embargo, si quieren mantener una semana más su posición de privilegio van a tener que vérselas con serios rivales.

Sus tres perseguidores más inmediatos ya han estado en el número 1, pero eso no significa que no lo puedan recuperar: hablamos de DJ Khaled feat Rihanna con "Wild thoughts"; J Balvin feat Willy William con "Mi gente"; y Morat y Álvaro Soler con "Yo contigo, tú conmigo".

Morat y Álvaro Soler, juntos y revueltos. /

Aunque lo tiene más difícil desde el quinto puesto, Danny Ocean podría dar la campanada si logra superar a todos ellos y situarse en lo más alto con "Me rehúso", esa canción con regusto melancólico que nos ha conquistado a todos este verano.

Tampoco vamos a menospreciar las posibilidades de David Guetta feat Justin Bieber (#6) o Ed Sheeran (#7), artistazos capaces de todo.

Los fans de Taylor Swift deben estar muy pendientes del programa para saber si finalmente su tema "Look what you made me do", que parte como candidato, logra hacerse un hueco en el chart.

Sois muchos los que ya estáis apoyando su entrada con el HT #MiVoto40TaylorSwift, y todavía podéis seguir haciéndolo.

