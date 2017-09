Sam Smith: “Es tradición ir a España cuando saco un disco. Me ayuda a respirar”

GEMA: Es un honor, es un placer estar aquí hoy con el 4 veces ganador de un Grammy, Sam Smith! ¿Cómo estás?

SAM: Muy bien! ¿Cómo estás tú?

GEMA: Bien! ¿Qué tal tu descanso?

SAM: Oh, increíble! Bastante increíble.

GEMA: Necesario?

SAM: Aunque yo no lo llamaría “descanso” Ha sido algo así como… reagruparse.

GEMA: ¿Para respirar?

SAM: Me he cogidos varias vacaciones pequeñas que no fueron del todo relajantes, pero bueno… he estado escribiendo mi nuevo disco.

GEMA: Estás de vuelta después del éxito masivo de tu primer disco ‘In the lonely hour’ ¿Cómo describirías el cambio de tu vida desde ese éxito hasta ahora? En esos dos años...

SAM: Cuando saqué mi primer disco mi vida era muy muy diferente. Vivía en un apartamento horrible con dos de mis mejores amigos, sin dinero y lo pasaba un poco mal. Al principio, empecé a perder la esperanza en si hacer esto iba a ser lo correcto. Tuve mi primer manager cuando tenía 11 porque empecé a cantar desde muy jovencito. Así que antes de conocer a Jimmy Napes y empezar a escribir canciones, casi decidí parar y simplemente irme de viaje e intentar ser joven y disfrutar.

GEMA: Menos mal que no lo hiciste!

SAM: Sí, menos mal que no lo hice. Así que desde entonces hasta ahora, todo, todo ha cambiado. Pero al mismo tiempo todo es lo mismo.

GEMA: ¿Y cómo describirías tu vuelta con este nuevo álbum, con este nuevo single en solo una palabra?

SAM: Madre mia! Ehmmmm…. “Empoderamiento”

GEMA: Me gusta.

SAM: Empoderamiento. Siento que he salido de un momento de locura con gente increíble. Realmente me siento cuerdo y mi familia, mis amigos, mi equipo; siento que todos estamos en un momento muy bueno. Y vamos a sacar este “segundo disco tan difícil” que es así como lo llaman y lo vamos a hacer de una forma muy natural del cual no puedo estar más feliz. Porque eso para mi es lo que tiene más significado. Cada vez que saco un álbum quiero sentir que estoy lanzando mi primer álbum.

GEMA: Tu primer albúm hablaba sobre una persona. Tu segundo disco habla de…

SAM: Habla de mucha gente. Habla de distintas cosas. Han pasado 3 años y pico desde que lancé el primero y 4 o 5 años desde que empecé a escribir ese primer álbum, he tenido varias relaciones… Pero he intentado retarme a mí mismo escribiendo este álbum y no solo hacerlo de mi que sería lo fácil porque estaba escribiendo mucho sobre mí. Así que empecé a escribir sobre el mundo, la fama, sobre mi familia, sobre algunos amigos, sobre sus dolores, sobre lo que han vivido. Y hay una canción feliz en el disco!

GEMA: Qué bueno! Tu primer single se llama “Too good at goodbyes” (demasiado bueno diciendo adiós) Pero ¿por qué eres tan bueno diciendo adiós?

SAM: No me preguntes a mi… No soy bueno diciendo adiós, esa es la cosa. Creo que en el momento es una forma de protegerme. Cuando lo dejo con alguien, es verdad que tengo un caparazón protector porque es triste pero estoy más acostumbrado a las rupturas que a los recuerdos bonitos cuando hablamos de romances. Pero siento que estoy mejorando para superarlo.

GEMA: Eso es lo bueno de la vida

SAM: Si, exactamente

GEMA: Que aprendemos de las personas que más daño nos han hecho. ¿No?

SAM: Exacto. Y ahora estoy soltero y espero que no tenga que vivir otra vez nada así pero creo que si me pasa de nuevo tendré la caja de herramientas para superar las rupturas y eso es de lo que esto trata.

GEMA: Sí y salir ahí y ayudar a la gente con tus canciones y tus historias…

SAM: Sí, la música es la mejor cura para todas estas cosas.

GEMA: Y ¿cuál es la parte más oscura de ser artista o de ser tú?

SAM: Podría estar hablando de esto todo el día… Porque soy un poco depresivo. Nunca he tenido depresión, menos mal pero si soy de pensar en la parte triste de las cosas. Y mirar las cosas desde un punto de vista triste. Es importante para mi. Pero la parte más oscura es la forma en la que te trata la gente cuando eres famosa. No es agradable.

GEMA: Y, ¿qué haces cuando la gente te trata mal?

SAM: No tengo gente así cerca ya porque me he construido un sistema increible a mi alrededor pero, sabes, cuando alguien sale contigo por la fama o cuando alguien intenta conseguir algo de ti es muy triste porque empiezas a perder la fe en la gente. Cuando conozco a alguien asumo lo mejor de esa persona porque no me gusta mirar por encima del hombro y a veces es decepcionante pero soy un afortunado, la mayor parte de la gente que me rodean son adorables.

GEMA: Sí, seamos positivos.. ¿Cuál es la parte positiva de ser tú?

SAM: Sí, sí, sí… estoy en un espacio positivo ahora mismo.

GEMA: Así que cuál es esa parte positiva de ser tú?

SAM: Oh dios mio! La parte positiva es que puedo comer comida increíble con mi familia, mis amigos.

GEMA: Comida española también no?

SAM: Sí claro! Y puedo ir a España para ver a mi familia.

GEMA: ¿Dónde está tu familia ahora mismo?

SAM: Están en Villanueva de la Concepción.

GEMA: En Málaga

SAM: Sí, está como a una hora y media de Málaga donde El Torcal y ahí está el parque nacional. Que es increíble.

GEMA: ¿Y vas mucho?

SAM: Desde hace 10 años tenemos casa y yo voy a la feria. Hay un bar con todo lleno de tapas y me suelo emborrachar mucho. Y me lo paso muy bien. Así que puedo hacer eso. Honestamente creo que la mejor parte de mi trabajo es poder celebrar con la gente que quiero. Eso es algo increíble. Y también ayudar, he estado trabajando con una ONG y he podido ir a Irak recientemente y conocer a niños y experimentar todo. Eso me ha aportado mucho.

GEMA: Y la gente te siente…

SAM: Completamente. Siento que he tenido la oportunidad de romper la burbuja en la que he vivido y estoy empezando a entender ahora lo grande que es el mundo. Y aprender más y crecer.

GEMA: Volvamos a hablar de España… ¿Alguna vez has encontrado inspiración en España, en Málaga para escribir alguna de tus canciones?

SAM: Mucho! 100% Es todo lo que hago donde vive mi familia. Están rodeados de montañas y me doy paseos todo el rato. He escrito varias canciones de este disco en España. Para mi es tradición ir a España antes de que salga cada disco porque mi familia vive allí. Y allí vivo con el álbum. Es un sitio increíble para mí para respirar. Me encanta la cultura, la comida, la gente es muy agradable y es un país increíble. Lo siento como mi casa, aunque profesionalmente apenas he hecho nada en España.

GEMA: Sí, tienes que venir!

SAM: Me encantaría! Estoy planeándolo. Pero personalmente, España tiene un gran sitio en mi corazón. Es donde vive mi abuela.

GEMA: Y ¿Dónde está tu familia en tu mapa musical? ¿Dónde están?

SAM: Están siempre en primera línea. Incluso cuando escribo canciones sobre mí, sobre lo que vivo… Siempre se que he hecho algo potente cuando tengo miedo de enseñárselo a mi madre o a mi padre. Hay varios momentos en este álbum, como en el primero, en el que se lo enseño a mi madre y me duele porque ella descubre cosas nuevas de mi que no conocía. Y para mi eso supone mucho porque mi madre sabe todo sobre mi. Así que siempre quiero revelar algo nuevo al oyente y así es como lo pruebo.

GEMA: O sea que si sorprendes a tu madre es una buena señal, ¿no?

SAM: Sí, completamente!

GEMA: Quiero decir, si ella descubre algo nuevo sobre ti…

SAM: Si es una buena señal. Y a ella le encanta este álbum. Mi padre odió mi primer disco. Pero ahora le encanta este segundo. A los dos les gusta.

GEMA: Gracias por tu tiempo, gracias y mucha suerte. Esperamos verte pronto.

SAM: Gracias por venir.

GEMA: Encantada de estar en Londres contigo. Gracias y suerte.

SAM: Gracias. Increíble.