Sam Smith regresa con su primera canción en tres años y es... ¡conmovedora!

Tras tres años de silencio, Sam Smith regresa con un nuevo tema que promete ponernos los pelos de punta como en los buenos tiempos, a golpe de baladón.

Con un título curioso, Too good to goodbyes, el tema habla de rupturas sentimentales y, sobre todo, del arte de despedirse en esos casos sin flaquear, de una manera elegante. Mira el lyric video a continuación:

"He visto esto antes / no hay manera de que me veas llorar / soy bueno diciendo adiós", repite el cróoner británico que antes de lanzar la canción forró Londres con carteles que mostraban fragmentos de la letra.

La canción suena, del principio al fin, conmovedora. Y especial y enorme cuando introduce el coro gospel al que hace unas horas veíamos ensayar en Instagram.