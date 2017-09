Así suena la balada soul de Demi Lovato que te pondrá los pelos de punta

Parece que la proximidad del otoño llama al calor recogida de las baladas.

Tras jugar a hacerse la malota (o arremeter contra los haters, según la versión oficial) en la veraniega y divertida Sorry not sorry, Demi Lovato regresa con una balada poderosa, con mucha alma y mucho soul.

Y, sobre todo, con la voz impecable de la artista dominando todo, demostrando por qué se merece seguir en el candelero pese a tanta ida y venida. Escucha a continuación la canción:

Bajo el título You don't do it for me anymore, Demi Lovato invita a pasar página de un amor que no funciona.

"I see the future without you / the hell was I doing in the past? / Now that I've learned all about you / a love like ours wouldn't last" ("Veo futuro sin ti / ¿el infierno era lo que había en el pasado? / ahora que he aprendido todo sobre ti / un amor como el nuestro no podría durar", dice la canción.)

El tema es un nuevo avance el próximo trabajo discográfico de la diva, que saldrá publicado a finales de septiembre (día 29) y se llamará Tell me you love me.

En cualquier caso, hay buenas expectativas después de que el videoclip de Sorry not sorry ha superado los 106 millones de visualizaciones en YouTube. ¿Será la emotiva y romántica You don't do it for me anymore capaz de alcanzar esa locura de reproducciones?