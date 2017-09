Sólo el nombre en inglés ya merece que compréis este juego. “Fractured But Whole” significa “Fracturado pero Entero” y suena exactamente igual que “Fractured Butt Hole” que significa “Agujero del culo fracturado”. ¿Hay o no hay ingenio

South Park calienta motores para Octubre.

El caso es que el segundo RPG de South Park está a la vuelta de la esquina. “Retaguardia en peligro”, como se ha llamado en España, y Ubisoft ha presentado los trailers de las dos facciones que se enfrentarán en esta historia, una de las cuales será “tú facción”.

South Park calienta motores para Octubre.

Lo cierto es que tenemos “el culo hecho Pepsi-Cola” por recibir el juego. Es un episodio enorme de South Park que podemos controlar y, además, un RPG como la copa de un pino, con su personaje a la carta, subidas de nivel, decisiones en la historia y demás complejidades en la mecánica ya conocidas por todos.

South Park calienta motores para Octubre.

Llegará completamente doblado al castellano y promete ser una de las aventuras más divertidas y cargadas de humor que puedas vivir con un mando en las manos.

En serio ¿Qué podemos decir de un juego en el que el nivel de dificultad depende enteramente del color de piel que elijáis en la pantalla de creación para vuestro personaje? Mola ¿no? y concuerda totalmente con lo políticamente incorrecta que ha sido la serie todo el tiempo. Así que, ya sabéis, si queréis ser negros en esta aventura, el juego será considerablemente más difícil de acabar.