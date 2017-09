¿Ha sido graciosa la broma machista de Juan y Medio?

Juan y Medio vivió la pasada tarde del 4 de septiembre un programa movidito. El presentador intentó cortar con unas tijeras la falda de Eva Ruiz, copresentadora de La tarde aquí y ahora (Canal Sur).

Dos miembros del programa tuvieron que intervenir en esa "broma" para que no se les fuese de las manos, una anécdota que no ha tenido trascendencia pública hasta ahora.

Este viernes 8 de septiembre la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha publicado el vídeo del momento en Twitter y en muy pocas hora se ha convertido en viral.

¿Y si nuestros hijos cambiando de canal se encuentran con esto en la tele pública andaluza? ¿Creerán que es divertido hacerlo a otras niñas? pic.twitter.com/9EhHELkc2j — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 8 de septiembre de 2017

¿Es graciosa la broma de Juan y Medio? No. Rotundamente no. No es ni divertida ni nada de eso. Quizá por ello el programa no ha tardado en responder.

Ante es estupor de las redes sociales y el desconcierto general, La tarde aquí y ahora ha publicado lo siguiente.

Pedimos disculpas a quien se haya podido sentir ofendido por un cruce de bromas acordado entre ambos presentadores — La Tarde aquiyahora (@LATARDE_RTVA) 8 de septiembre de 2017 Como siempre respetando a todo el mundo — La Tarde aquiyahora (@LATARDE_RTVA) 8 de septiembre de 2017

A estas disculpas se ha unido el alegato de Eva Ruiz. La presentadora ha defendido a Juan y Medio y ha restado importancia al asunto.

La propia Eva Ruiz, durante el programa de ese día, bromeaba con que Juan y Medio tendría que bailar en la nueva temporada.

Ante la negativa del presentador, Eva Ruiz decidió "amenazar" al presentador diciéndole que "o bailas, o te los corto (los pantalones)". Juan y Medio siguió en sus trece y Eva cortó un trozo de sus pantalones.

Es en ese momento cuando Juan y Medio comenzó a cortar el vestido de Eva. ¿Se excedió? ¿Por qué dos miembros del espacio tuvieron que pararle y tapar a la presentadora?

Muchas son las preguntas ante una "broma" que, realmente, no tiene mucha gracia. A pesar de ser pactada, tal y como ambos presentadores han comentado, ¿deberían producirse tan a la ligera este tipo de actos en la televisión pública ?