Una vez más, Taylor Swift consigue lo que se propone

A Taylor Swift no hay quien la pare. Es de esos artistas que, haga lo que haga, consigue la aprobación de sus fans; y encima es que ella lo hace todo bien.

Lo último que ha conseguido es entrar en la lista de LOS40. Partía como candidata y gracias a su tema "Look what you made me do" se ha convertido en la entrada más fuerte de la semana (#28).

Es la canción del momento, la que ha destronado a "Despacito" de lo alto de la lista de ventas de Estados Unidos después de un reinado de 16 semanas.

Otra de las protagonistas del pasado sábado fue P!nk: su tema What about us? se convirtió en la subida más fuerte tras un salto de 10 posiciones (del #32 al #22).

Pero hubo otros nombres destacados, que puedes descubrir en el vídeo que encabeza estas líneas.