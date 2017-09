Shakira se da un baño de masas en Barcelona

Este martes, por primera vez en su historia, el show televisivo del momento visita España y todo se lo debemos a Shakira.

La cantante colombiana protagoniza la nueva entrega de Carpool Karaoke que Apple está estrenando semanalmente y gracias al cual se va a dar un baño de masas en pleno centro de la ciudad de Barcelona.

Porque los vecinos y turistas de la Ciudad Condal tienen claro con quien quieren un selfie entre los dos protagonistas del Carpool Karaoke.

Hasta allí se desplazó Shakira acompañada del presentador y cómico Trevor Noah cantando éxitos de su carrera como Whenever, Wherever, Waka waka (This time for África) y Hips don't lie.

En unas horas podremos ver un extracto más amplio de la entrevista y descubrir si a la solista le ha dado tiempo a estrenar su nueva colaboración junto a Nicky Jam: Perro fiel.

La semana puede ser prometedora para Shakira con su Carpool Karaoke y su nuevo videoclip.