Rita Ora: “La música latina me hace sentir increíble”

XAVI: ¡Bienvenida Rita! ¿Cómo estás?

RITA: ¡Hola! Super bien. ¿Cómo estás tú?

XAVI: ¡Muy bien! Es un placer tenerte hoy aquí.

RITA: ¡Gracias! Es un honor. Gracias de verdad.

XAVI: Bienvenida a LO+40. Es el show más grande de España que ha estado poniendo tus canciones desde el principio.

RITA: Gracias a todo el mundo que escucha y a mis fans españoles.

GEMA: ¿Sientes el calor/cariño de tus fans españoles allí en Reino Unido?

RITA: ¡Sí! Siento que nunca me han dejado. Me encanta que me apoyen tanto y que vosotros hagáis lo mismo con la música internacional especialmente teniendo la música tan increíble que tenéis en España.

XAVI: Rita, enhorabuena por la nueva versión de tu canción Your song con Ed Sheeran. He visto el video y es precioso.

RITA: ¡Muchas gracias!

XAVI: Es una canción que has co-escrito junto con Ed Sheeran. ¿Ha sido una gran experiencia para ti?

RITA: ¡Sí! ha sido muy divertido trabajar con él. Además es como trabajar con un amigo. Es muy fácil. Tiene mucho talento y eso lo hace fácil… trabajar con alguien que tiene tanto talento.

GEMA: ¿Qué has aprendido de trabajar con Ed Sheeran?

RITA: He aprendido a tranquilizarme y tomarme mi tiempo. Pero sobre todo a pasarmelo bien. Todo es pasárselo bien cuando haces música que te hace sentir a gusto.

XAVI: Se avecinan nuevos proyectos… ¿Qué nos puedes decir de este nuevo álbum?

RITA: Este es uno de mis mejores momentos. Escribí este disco en casa rodeada de mis amigos e hice una parte en Los Ángeles. Estoy muy orgullosa del disco porque muestro muchas cosas que me han pasado. Quiero que mis fans se lo pasen bien conmigo. Quiero hacer una gran fiesta, así que cuando vaya allí tendremos una fiesta.

GEMA: Tendrás una.

RITA: Sí.

XAVI: Ya sabes que lo urbano, latino, el reggaeton. está teniendo un éxito increíble en todo el mundo. Sobre todo desde el lanzamiento de Despacito, o incluso The Script con JBalvin o Little Mix con CNCO. ¿Estás pensando en incluir música latina en tu álbum?

RITA: ¡Sí! No se donde pero definitivamente quiero hacer algo latino. Me encanta, siempre me ha gustado. No creo que pueda cantarlo porque no hablo español, pero iré a por ello. Me encanta como suena y me hace sentir increíble. la música latina está en el top del top alrededor del mundo.

XAVI: ¿Qué significa España para ti?

RITA: Buena comida, buena música, gente increíble, mujeres muy guapas…

GEMA: Por cierto, en Octubre lanzas una nueva canción Girls. ¿Pensaste en una squad de mujeres, en un grupo de mujeres, cuando escribiste esta canción?

RITA: Con esta canción solo quiero que las mujeres se apoyen unas a otras. Quiero que tengamos un momento donde veas lo único en las mujeres y que nos apoyemos. Y de ahí vino la canción.

GEMA: Será un himno para todas las mujeres alrededor del mundo. ¿Es ese tu objetivo?

RITA: Exactamente.

XAVI: ¿Habrá featurings en este nuevo disco? ¿Qué podemos esperar?

RITA: Será un disco muy divertido, con colaboraciones increíbles pero sobre todo una chica que ama la música y quiere expresarse y mostrar el apoyo a las demás mujeres. Estoy en un buen momento ahora mismo.

XAVI: ¿Y sigues pensando en seguir dentro de películas como 50 sombras de Grey en esta nueva era de tu vida?

RITA: ¡Claro! No quiero dejar eso. Me encantaría estar involucrada en más películas. Todavía es muy pronto. ¡Ahora estoy centrada en mi disco, pero sí, seguro!

XAVI: Es el momento que todos tus fans españoles están esperando… ¿Puedes decirle algo especial a tus fans españoles?

RITA: A todos mis fans españoles, gracias por todo el apoyo. ¡Os quiero, sois divertidisimos! ¡Nunca, nunca, nunca os voy a fallar! Y siempre estaré aquí para vosotros. No puedo esperar a actuar en España en directo.

XAVI: Te estaremos esperando aquí en España!

RITA: Qué ganas! Va a ser brutal.

XAVI: Podemos hacer algo especial Gema. Una buena cena, gin tonics, fiesta española.

GEMA: Fiesta española! Comida típica! Juntos!

RITA: ¡¡Spanish PARTY!!

XAVI Y GEMA: ¡¡YEAAAAH!!

XAVI: Gracias Rita, seguiremos apoyando tu música y suerte con tu nuevo proyecto.

RITA: Ok. ¡Gracias! ¡Adiós!

XAVI: Un beso enorme. ¡Adiós!