Batallas de los gallos: 10 rimas alucinantes que nunca pensarías que son improvisadas (y lo son)

"Muchos hablan, algunos riman, solo unos pocos improvisan".

Bajo este lema, cada año y desde hace 12, la Red Bull Batalla de los Gallos busca al MC más rápido, brillante y brutal. Es decir, aquel que sea capaz de hacer retroceder al adversario con una somanta lírica. Y sin chuleta. Y con espasmos de ruido (así se llaman a las ovaciones).

Arkano, Skone o, hace más tiempo, Rayden son algunos de los héroes de este olimpo de la improvisación.

Antes de que el próximo 23 de septiembre se celebre la gran final española en el Wizink de Madrid (antiguo Palacio de los Deportes), repasamos 12 de las rimas más hábiles y afiladas que este año hemos podido escuchar en las semifinales nacionales y que figuran entre las favoritas de la organización.

Así son:

Autor: Walls

Vengo para hacerlo porque yo manejo el ritmo / No pueden hacerlo si yo tengo el algoritmo / Le he ganado al campeón del mundo haciendo Hip Hop / ¡Lo que pasa es que a Red Bull le cuesta asumirlo!

Autor: Tazz Yeah

"Ahora mismo ha habido un problemón / Y todos lo habéis visto con vuestra visión / Seguro que ha habido un apagón / Ese ha sido el gobierno quitándonos la libertad de expresión"

Autor: Zasko

"Perder en Barna eso es lo que te mereces / ¡Tenés que perder donde mi equipo gana ochenta veces!"

Autor: Kensuke

"Sencillamente te lo digo porque sabes chaval / Yo vengo en el micrófono, me adapto a la instrumental / Me pone Mister y eso me va genial, Verse, quítale la base, si la va a ignorar"

Autor: Invert

"Cojonudo hermano ahora tengo el contraste / Después de esto, mira cómo lo reventaste, cómo lo aguantaste / Voy a hablar de follar y de follar / Azaaa…. ¡Te asustaste!"

Autor: Force

"Sabes que vengo y es que te puedo joder / Una mano arriba si es que soy el M-C / Me ponen un sombrero, joder / porque su fantasía sexual es entrar en Master Chef"

Autor: BTA

"Soy blanco por fuera, chaval / ¡Pero dentro tengo la fusión de Notorious y Tupac!"

Autor: Blon

"Ya mismo lo van a hacer / porque el chaval ya lo hace por placer / Porque no es ningún idiota / es alcalde y ha cambiado el nombre de respeto por el de Jota"

Autor: Baron

"Hijo, no vas a ir al concierto que me dices / por muchos conciertos que vayas, seguirás siendo virgen"

Autor: Erika2Santos

"Vengo demostrando cómo siempre pongo empeño / Muchas gracias a Red Bull por hacerse dueño / Muchas gracias a mí por haber cumplido mi sueño"

Autor: Elekipo

"Por eso mismo ya lo sabes que no sirves / Si pillo el micrófono yo te lo suelto increíble / Ya lo sabes que yo soy invencible / Te follo como las guitarras al igual que el Invert"

Autor: Navalha

"MC Men la verdad es que me has sorprendido / Me he quedado flipado con todo tu puto estilo / Tengo que decir y solo puedo halagarte / ¡Y nos vamos a Madrid y eso está de puta madre!"

¿Qué te parecen?