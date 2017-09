Por qué los falsetes de la banda Portugal. The Man arrasan y agotan entradas

Casi 22 millones. Esa es la cifra (desmelenada) de visualizaciones que registra actualmente en YouTube el vídeo Feel it still de la banda Portugal.The Man, y una de las claves de que este grupo de nombre extraño, que no es luso sino estadounidense, haya sido elevado a categoría de fenómeno.

Con un pop rock de espíritu alternativo al que parece aburrirle la repetición, Portugal.The Man pueden pasar de sonar a falsetes setenteros, a que la voz seductora de su solista, John Gourley, arañe como un gato.

O que de psicodelia se escapen por electrónica, rodeados de efectos retrofuturistas a lo largo de sus ocho álbumes publicados en poco más de una década (sí, son prolíficos).



El caso es que el cuarteto ha conseguido arrastrar a todo un ejército de seguidores con sus canciones contagiosas y su punto de locura. Especialmente en su país, así como en Reino Unido o Suecia, donde agotan entradas.

¿Algún pero? Tal vez su nombre, que la revista Rolling Stone incluyó en la lista de los más bobos de la historia y que la banda escogió porque les gustó el concepto de comunidad que incluye el nombre de un país (luego escogieron Portugal porque fue el primero que les vino a la mente, ejem).

De cualquier forma, aquí tienes cinco canciones para entender por qué este grupo está, poco a poco, arrasando.

