Lady Gaga: “Es difícil afrontar la vida con el corazón tan roto”

Lady Gaga ha hecho unas muy duras confesiones durante la presentación de su documental Gaga: Five Foot Two en Toronto.

Además de anunciar que se retirará temporalmente de la música, la cantante ha querido sincerarse y hablar de su vida personal: "voy a tomarme un tiempo de descanso, aunque no sé durante cuanto tiempo. Me toca reflexionar y detenerme por un momento. Necesito cuidarme, recuperar mi salud, eso es lo importante".

“Tengo gente que me toca y me habla durante todo el día, y luego llego a casa y estoy sola. Vendía 10 millones de discos y perdí a Matt; de nuevo vendí 30 millones y perdí a Lüc; terminé este rodaje y rompí con Taylor. Mi vida es eso, éxito y rupturas a partes iguales. Es difícil afrontar la vida con el corazón tan roto”.

Estas son las duras palabras que ha pronunciado Lady Gaga sobre su esfera más privada. Además, en el documental vemos cómo Gaga llora en numerosas ocasiones, un tema sobre el que la artista también se ha pronunciado: tiene un dolor en la espalda, en el lado derecho, que le produce grandes espasmos, un dolor muy difícil de calmar.

"Hay un elemento, y es importante, que convierte el dolor en un micrófono. Me obligo a transformar el dolor en algo positivo para mí. Quiero que la gente que vea el documental y sufra de dolor crónico sepa que no están solos. Este filme es una liberación porque los que vivimos con dolor nos avergonzamos de sentirlo. El público debe entender que cuando me ven cantando y bailando, lo hago por ellos, porque amo mi trabajo, porque adoro compartir mi música con ellos".

Actuación de Lady Gaga en Toronto.

Sin duda, Lady Gaga ha dejado unos titulares que entristecen a cualquiera. La artista ha afirmado trabajar en un mundo muy difícil: el de la música.

"Es muy personal compartir tu creatividad con el mundo porque quieres que todos amen lo que haces, es un regalo que les das, aunque siempre haya alguien a quien no le gusta. Yo no estoy en este negocio para que todo el mundo sea como yo, estoy aquí para crear fantasías, música, experiencias, películas, teatro, arte que inspire a la gente, ese es el mensaje del filme y el que yo tengo como mujer. Eso es lo que significa ser artista".

Está claro que en el documental Gaga: Five Foot Two en Toronto. vamos a poder ver un lado de la artista desconocido hasta ahora. Además, en esta película Gaga también habla sobre las críticas que ha recibido de Madonna: "si quiere decir algo de mí que lo haga a la cara".