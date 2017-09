Ni Sergio Ramos se ha podido resistir a este temazo

Tras 38 años en el anonimato, Marcos Borrego López, acumula casi 15 millones de reproducciones en spotify con su mayor éxito “La isla del amor”. Aunque se haya dado a conocer recientemente, Marcos siempre se sintió músico. En sus horas trabajando como butanero no faltaban los temas de Camarón, Morente, Ketama o Niña Pastori.

La isla del amor- Demarco Flamenco.

A su padre, Marcos, le debe gran parte de su éxito, y le agradece la confianza que depositó en él. Por ello, decidió dedicarle su nombre artístico “ DeMarco Flamenco”, que nace de la forma en la que le conocía la gente de su barrio, “mirar como canta el hijo de Marcos” decían. Estos no han dejado de llamarle así, “para ellos sigo siendo el mismo, de puertas hacia dentro de mi casa no ha cambiado nada”

En sus primeros temas destacaba el desamor, tanto es así que su mujer comenzó a preocuparse y preguntó “¿porque escribes tan triste? Si nos va todo muy bien” y en su defensa creó “Como te imaginé” una canción que desborda sentimiento y admiración hacia su pareja y que está a punto de alcanzar las 16 millones de reproducciones en Youtube.

Como te imaginé- Demarco.

A parte del talento indudable del artista, la suerte jugó un papel decisivo en sus comienzos. Tras subir un vídeo a Youtube de una de sus canciones y desencadenar cantidad de reacciones y comentarios, el vídeo llegó a MAKI (productor y artista) y tras seis años trabajando juntos, sacó disco en solitario, que salió a la luz este 3 de Marzo convirtiéndose en uno de los discos del año.

Tan solo un día después del estreno de este disco, Sergio Ramos subió a sus redes un vídeo en el que de fondo sonaba su canción. A pesar de que Marcos es Bético de los pies a cabeza, no pudo contener la ilusión y nos dice “me dio mucha alegría y me ayudo a que la gente me conociese más”

Tras un verano volcado en su “Gira Uno” que continúa dos meses más, pasando por ciudades como Sevilla, Madrid o Barcelona, tiene una agenda apretadísima y nos dice “ no tengo tiempo para asimilar lo que está pasando, estoy ocupado trabajando duro para que esto no sea flor de un día”