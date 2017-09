Carlota Corredera: “Quiero ser la mejor presentadora de ‘Sálvame’ y ‘Cámbiame’”

En el último año, Carlota Corredera ha pasado de estar tras las cámaras a ser una de las grandes estrellas emergentes de Mediaset.

Primero Sálvame y luego Cámbiame, además Las Campos, son los programas que le han dado a la periodista una influencia espectacular sobre el público.

Aprovechando el inicio de la nueva temporada de Cámbiame, en LOS40 hemos hablado con la presentadora sobre lo que está por venir, tiempos pasados y un presente envuelto en halagos y críticas.

¿Qué balance haces de la temporada anterior?

Los inicios no fueron fáciles, pero el balance que hago ahora solo puede ser positivo. Cámbiame ha sido un gran salto profesional y arranco temporada con ganas e ilusión.

¿Qué esperas que pase en esta nueva entrega de 'Cámbiame'?

En la nueva temporada vamos a tener todo lo que buscamos habitualmente en una revista de moda, cosas que antes le dábamos menos espacio y que pueden servir a los espectadores.

No solamente pueden ser bellos los delgados o la gente con curvas, también hay que darle herramientas a la gente que se gusta menos o tiene complejos. En Cámbiame siempre defendemos que no solo hay un ideal de belleza.

¿Quieres más de lo que tienes?

Mucha gente me pregunta por lo que me gustaría hacer, pero lo que ocurre es que me están sucediendo cosas que no entraban dentro de mis planes. Lo que quiero ahora es seguir aprendiendo y mejorar para ser la mejor presentadora de Sálvame y la mejor presentadora de Cámbiame.

¿Qué le diarias a tus fans y a tus detractores?

Les diría lo mismo: que los necesito a todos. Tanto a los que me critican como a los que me apoyan.

¿Pero entiendes las críticas?

Estoy muchas horas en pantalla y, por lo tanto, tengo una sobrexposición mediática impresionante. Me costó entender que no puedo gustar a todo el mundo, pero ya lo he asumido.

La opinión que cuenta es la de mi gente. Los demás están libres de opinar, pero me quedo con lo que me dicen en mi casa porque si no me volvería loca.

¿Eres omnipresente?

El tema de la omnipresencia me hace mucha gracia porque hay gente que está muchas más horas que yo en televisión y no se dice lo mismo.

Todos los comentarios sobre la omnipresencia o los que dicen que me voy a quemar…el que se quema es el que está en casa esperando que suene el teléfono. Yo disfruto de lo que tengo y no pienso más que en mañana y pasado porque la vida me ha demostrado que no se pueden hacer muchos planes.