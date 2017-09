Por fin tenemos beso de Selena Gomez y The Weeknd

¿Qué habrá pensado Justin Bieber?

Él mientras publicaba una foto junto a un amigo que acompañaba de un mensaje corto y directo: Joven y libre. Que cada cual ate cabos.

Pero esa felicidad que ronda a Selena Gomez desde que está con The Weeknd no ha estado siempre en su vida.

De hecho, si alguno pensaba que su etapa en Disney con Los magos de Waverly Place fue el sueño cumplido de cualquier adolescente, qué equivocado está.

“Empecé a ser conocida por cosas que no estaban relacionadas con mi trabajo”, recordó la cantante en una entrevista con Business of Fashion.

Selena Gomez en su etapa de 'Los magos de Waverly Place' / GettyImages

No fueron momentos fáciles para ella. “Recuerdo sentirme realmente violada cuando era más joven, incluso al estar en la playa. Tenía quizá 15 o 16 y la gente me hacía fotos”, relata, “no creo que nadie supiera realmente quién era pero me sentí muy violada y no me gustaba ni lo entendía. Sentía que era muy raro porque yo era una chica joven y ellos eran hombres adultos”.

Así es como recuerda el acoso de los paparazzi cuando tan sólo era una cría. Ahora tiene 25 y parece que ya ha aprendido a asimilar esa fama pero lo suyo le ha costado.