¡Cuidado Victoria’s Secret! Puede que tu desfile no sea el mejor de la temporada

Presentar tu colección en la semana de la moda de Nueva York la misma noche que Alexander Wang es todo un reto. El alemán Philipp Plein lo sabía y parece que logró superarlo.

“Los buenos se vuelven malos”. Es la frase que define su colección de primavera verano de 2018 que parece haber encontrado inspiración en el bondage.

Claro que no todo es cuero, tachuelas o trenzas a modo de látigo… el diseñador quiso contrastar el erotismo de estos detalles con personajes de Disney como Cenicienta o Bambi. El morbo está servido.

Pero hay más, mucho más. Para empezar, Plein consiguió que la reaparición en la pasarela de Irina Shayk tras dar a luz fuera en su desfile. Y sí, sigue siendo la misma.

No fue la única super modelo que presentó sus creaciones. También pudimos ver sobre la pasarela a otras como Adriana Lima.

Pero la provocativa colección no fue lo único que destacó en su desfile. La puesta en escena fue, en sí una auténtica performance que abrió Dita Von Teese con uno de sus espectáculos a lo pin up.

Tampoco faltó la música que hacía dudar si aquello era un desfile o un concierto. Nicki Minaj revolucionó el front row y aprovechó para cantar en directo por primera vez su nuevo tema Rake it up.

Si a estas alturas ya estábamos alucinando, imaginaros cuando apareció en escena Teyana Taylor, la bailarina del vídeo de Kanye West que recibió un MTV VMA’s hace unos días.

Sus movimientos sensuales iban acorde con una colección que no ha pasado desapercibida. Que se ande con cuidado Victoria’s Secret que a lo mejor su desfile de diciembre deja de ser el más comentado de la temporada (vale, eso no va a pasar, pero cada vez hay más nivel en las pasarelas).

Si a este desfile unimos que Taylor Swift ha lucido sus diseños en el vídeo de Look what you made me do... está claro que Plein ha coseguido que se hable de él una larga temporada.