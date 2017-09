El concierto de Manuel Carrasco en Madrid, en vilo

La celebración del concierto que Manuel Carrasco tenía previsto ofrecer este viernes, 15 de septiembre, en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, peligra, según ha informado por sorpresa GTS, su oficina de management.

GTS ha enviado un comunicado en el que indica que el concierto podría ser cancelado si no reciben a tiempo la "respuesta positiva por parte de la Comunidad de Madrid" de que garantice que el recinto de Las Ventas es idóneo para el directo.

"Salvo una respuesta antes de mañana (por este martes) a las 12.00, no podremos celebrarlo", señalan. También el artista se ha hecho eco en sus redes de la protesta.

A continuación, el texto íntegro del comunicado que difundió GTS en la noche del lunes.

"A las 9:00 está programado el inicio del montaje que, de no autorizarse, no se podrá realizar.

Les informamos por respeto a los fans de Manuel Carrasco y a toda persona que haya adquirido una entrada para este concierto y para no causarles un perjuicio mayor al de no poder disfrutar del concierto, ante la falta de respuesta a día de hoy (4 días antes del concierto) a pesar de cumplir como entidad organizadora con todos los protocolos y requisitos exigidos para la organización del evento.

Lamentamos que ni la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento hayan tenido la sensibilidad y respeto hacia el público, el artista y la organización que hubiéramos deseado, ya que a día de hoy no han contestado y emitido informe resolutorio del proyecto. Desconocemos los motivos de la falta de posicionamiento.

Para nosotros y para el artista la seguridad del público asistente es sin duda la prioridad y lo más más importante. No cuestionamos las decisiones que las personas u organismos competentes de evaluar tal seguridad pudieran tomar, lo que no nos parece aceptable es no haber recibido respuesta concreta por parte de las instituciones responsables.

Salvo que en las próximas horas tengamos una resolución favorable (...), no podremos realizar el concierto

Por tanto, salvo que en las próximas horas tengamos una resolución favorable que confirme que la Plaza de Toros reúne los requisitos de seguridad y garantías necesarias para la celebración del concierto, en pleno cumplimiento de las normativas vigentes, no podremos realizarlo, procediendo a la devolución de los importes abonados por las entradas compradas a todos los asistentes, a través de los protocolos cuyo detalle les daremos puntualmente.

Lamentamos estar en esta situación ya que este concierto estaba pensado como el broche de Oro que los fans de Manuel Carrasco merecen tras la exitosa gira que le ha llevado a recorrer la geografía española con su Tour Bailar el Viento y del que han podido disfrutar más de 370.000 personas en España, durante estos 18 últimos meses.

El Tour Bailar El Viento se llevó el reconocimiento de ser La Mejor Gira del año 2016 recibiendo el Premio Ondas al Mejor Espectáculo Musical del Año por el concierto en el Estadio Olímpico de Sevilla siendo el primer artista Solista Español en congregar más de 45.000 personas en este recinto".

Al parecer, no es el único artista que en los últimos tiempos ve peligrar su concierto por la tardanza de la Administración en contestar en referencia a la Plaza de las Ventas en Madrid.

Manuel Carrasco ha retuiteado un mensaje de Vanesa Martin denunciando algo parecido.

Nosotros, mientras, ¡cruzamos los dedos!