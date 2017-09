Así son los nuevos Iphone 8 e Iphone X: diseño, características, precio...

Apple TV

Apple TV 4K. La gran novedad del dispositivo es la tecnología HDR que incluye (1.000.000 millones de colores en pantalla). Su procesador es 4 veces más rápido.

Por ejemplo, las películas que hayas comprado en iTunes se convertirán automáticamente a su versión 4K HDR. Además, Apple TV ofrecerá deportes en vivo, con notificaciones, y también noticias en directo.

Iphone

Iphone 8 y el Iphone 8 Plus. Su forma es idéntica a los iPhone 7 y iPhone 7 Plus excepto por el cuerpo de cristal. Los nuevos modelos tienen certificación de resistencia al polvo y al agua.

Además, cuentan con pantalla True Tone (como los últimos iPad) y poseen altavoces estéreo (un 25% más potentes que los del iPhone 7). La tecnología interior sí es diferente. Al nuevo procesador y al nuevo chip de procesado de imagen le apoyan algoritmos de aprendizaje automático para tomar así mejores fotos.

Este Iphone cuenta con dos nuevas cámaras de 12 MP y aperturas de f/1.8 y f/2.8. Esta es la clave del modo retrato. Además hay un nuevo modo de realizar fotos que, a través de la inteligencia artificial, cambia la situación lumínica de la imagen.

Además, la cámara es capaz de grabar en Full HD a 240 fotogramas por segundo. La realidad aumentada es una de las principales novedades en iOS 11.

Este nuevo Iphone, sin embargo, no presenta características muy diferentes al 7 y 7 Plus. La mayor mejora es la cámara. Los cambios en el exterior son mínimos y a nivel interno no hay excesiva diferencia.

Eso sí, se carga sin cable. El iPhone 8 y iPhone 8 Plus se cargan de forma inalámbrica. Su precio parte de los 699 dólares y el 8 Plus a partir 799 dólares. Ambos modelos están en 64 GB o 256 GB de capacidad. Se pueden reservar a partir del 15 de septiembre en la tienda online.

Iphone 8 Iphone X Es todo pantalla, sin botón de inicio. Su marco es casi invisible, salvo una pequeña parte en el auricular de llamada y la cámara frontal. Está hecho de acero y cristal. Disponible en dos colores: negros y plata. Cuenta con una pantalla "Super Retina" de 5,8" pulgadas OLED y una mayor resolución. Apple ha tenido que crear un sensor que llaman Face Id que lee tu cara a través de diferentes sensores y la cámara. El dispositivo es capaz de aprender tu rostro cada día (si te dejas barba, engordas, etc.). Según Apple, esto es más seguro que Touch Id. Eso sí, en la demostración, el primer intento de desbloquear con reconnocimiento facial el nuevo iPhone X ha fallado. Incluye los Animoji, son los emojis de siempre, pero se animan con las expresiones faciales (por ahora para exclusivo para iMessage). Respecto a la cámara, el iPhone X cuenta con doble estabilización óptica de imagen para disminuir el ruido en las instantáneas que tengan baja luz. Cuenta con el mismo procesador que el iPhone 8 y iPhone 8 Plus y con dos horas de más autonomía que el iPhone 7 Plus. El iPhone X se puede reservar a partir del 27 de octubre a partir de 999 dólares. Hay dos versiones, de 64 GB y de 256GB. En España el de 64GB 1159€ y el de 256GB 1329€. Precios hasta el Iphone X

