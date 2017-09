El listado de colaboraciones de Nicki Minaj es gigantesco

El listado de colaboraciones de Nicki Minaj no para de crecer y va camino de convertirse en una nueva entrada del Guinness de los Récords.

La rapera estadounidense acaba de estrenar su último dueto junto a Fergie, You already know, pero si echamos la vista atrás encontramos un montón de colaboraciones (o 'featurings' como se dice ahora) con artistas de todo tipo y condición.

Porque si algo podemos decir de Nicki Minaj es que es una auténtica trabajadora de la música que es incapaz de quedarse quieta durante mucho tiempo.

Por ello su nombre figura junto a otros como Jessie J, Katy Perry, Ariana Grande, Rick Ross, Soulja Boy, Christina Aguilera, David Guetta, Flo Rida, Drake, Lil Wayne, Dj Khaled, Eminem, Chris Brown, Rihanna, B.o.B., Ludacris, Bon Iver, Jay Z, Kanye West, Usher, Sean Kingston, Natasha Bedingfield, Romeo Santos, Gucci Mane, Beyoncé, Ciara, Madonna, Willow Smith, Will.I.Am, Meek Mill, Justin Bieber...

Así podríamos estar hasta mañana así que mejor mira algunas de sus mejores colaboraciones...