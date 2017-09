Alborán (¡por partida doble!), Blas Cantó y Marshmello, aspirantes esta semana

No ocurría desde enero, cuando Ed Sheeran se convirtió en candidato a la lista con sus dos singles simultáneos, Shape of you y Castle on the hill; entonces, ambas canciones entraron en la lista. Ahora, nuestro Pablo Alborán también opta a entrar en el chart con dos temas al mismo tiempo.

El malagueño puede conseguirlo con sus dos estupendas nuevas canciones: Saturno y No vaya a ser. Dos temas muy distintos entre sí, pero con su sello inconfundible de magia y calidad, que podrían entrar este sábado en la lista más importante del país.

Precisamente el pasado sábado Tony Aguilar lo entrevistaba en el programa, y le transmitía algunas de vuestras preguntas, lo que deparó algunos titulares más que interesantes.

SI quieres apoyar Saturno no tienes más que darle cancha en Twitter con la etiqueta #MiVoto40Saturno.

Si prefieres que entre No vaya a ser, #MiVoto40NoVayaASer es la clave.

Pero Alborán no es el único candidato esta semana. También made in Spain, aunque cante en inglés, es Blas Cantó, el componente de Auryn que ya nos dejó ojipláticos con su primer single en solitario, In your bed, que tuvo un papel destacado en la lista.

Ahora podría regresar a ella con Drunk & irresponsible, un tema con mucha clase que nos recuerda a lo mejor de Maroon 5. A muerte con #MiVoto40BlasCantó para que entre.

También parte de línea de salida esta semana Marshmello, el misterioso DJ de EDM que oculta su rostro (¡otro más!) y del que poco o nada se sabe.

Lo que sí sabemos es que para su tema Silence ha contado con Khalid, uno de los artistas más potentes del momento, y más elegantes, de R&B.

#MiVoto40Marshmello es el HT que debes utilizar si te gusta esta canción y quieres verla dentro. ¡Suerte a todos!