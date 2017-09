Sada Vidoo: de concursante en X-Factor (donde no logró mucho), a icono cultural

Sada Vidoo viene del país más feliz del mundo (Dinamarca), pero a su música y a sus looks llenos de encajes y tules les gusta fundirse con el melodrama y el blanco y negro (y, un poco, rosa pastel).

Apodada 'Living Doll', el año pasado asombró al jurado The X Factor británico asegurando que no solo parecía una muñeca viviente con sus lazos y su falda fucsia con cancán, sino que en realidad, lo era.

Luego, acompañó su actuación con una voz brillante, braceos robóticos y ojos pasmados.

Pese a su talento y su originalidad (que también le valió alguna mirada de displicencia), su paso el concurso no fue demasiado duradera.

Sin embargo, el público ya se había quedado con esta mujer dulce y extraña que predicaba la diferencia y, luego supimos, se había mudado a Londres en 2012, donde adoptó su actual nombre artístico y comenzó a vestir como una muñeca.

Musa cultural y del empoderamiento



Hoy, Sada Vadoo, ha alcanzado categoría de musa e icono cultural para un selecto club de fans.

Estos adoran sus looks fascinantes, su lucha contra el bullying (lo padeció de pequeña), su reivindicación del derecho a escoger la propia identidad, sus declaraciones más disparatadas ("Soy una muñeca vintage algo adicta...") o sus revelaciones sobre el sexismo que hay en la música.

En lo que respecta a lo profesional, ha lanzado el EP A beautiful lie (el segundo de su carrera) con singles como este brillante Iconic.

De su anterior EP, A story with no end, la canción más conocida es su bella versión del tema Love is a battlefield, de Pat Benatar.

El bullying, inspirador

Sada Vadoo ha explicado que el sufrimiento que le produjo el acoso escolar en la infancia la empujó a componer, una tarea que ha mantenido (suyo es el Ten miles que popularizó la artista Infernal en 2006 y alcanzó un disco platino).

En su país, llegó a tener cierta relevancia y fue fichada por una multinacional, Virgin Records.

La biografía de Sada en su web oficial, sin embargo, también revela oscuridades y la primera experiencia que tuvo con la crudeza de la industria musical:

La cantante escribió la letra y era la intérprete del tema Lollipop de Dj Aligator (suyo es el grito "I wanna suck on your lollipop" ('Quiero chupar tu chupachús') que se convirtió en hit en los clubes daneses).

No eres suficientemente guapa para la cámara

Sin embargo, a la hora de grabar el videoclip, fue una modelo y no Sada Vidoo quien fue elegida para protagonizarlo junto a Dj Aligator. "Tú no eres suficientemente guapa para la cámara", le dijeron en la compañía de discos.

Hoy se venga adquiriendo cada dia nuevos seguidores.

¡Otro dato! Tras su paso por The X Factor, Sada Viduu fue candidata a representar a su país en Eurovisión 2017.