Maroon 5 tiene disco en camino y nos han surgido 5 preguntas

What lovers do de Maroon 5 no es más que un adelanto más de lo que será su sexto álbum de estudio del que todavía no sabemos fecha de lanzamiento.

Eso sí, la banda nos va dejando pistas en las redes sociales de lo que será el sucesor de V, su disco de 2014 y el último que han publicado hasta el momento.

Con lo que hemos podido ir viendo hasta el momento nos han surgido 5 preguntas que esperamos que se respondan pronto con el lanzamiento de ese esperado trabajo.

#1. ¿Habrá una colaboración con Miley Cyrus?

En uno de los vídeos que el grupo ha publicado de sus momentos en el estudio de grabación hemos podido ver por ahí a Miley. Lo que no está tan claro es si estaba allí como mera espectadora o para cantar con el grupo.

Ella y Adam Levine parece que se han hecho buenos amigos compartiendo horas de plató en la edición norteamericana de La Voz.

Aunque se habló de mal rollo entre ellos cuando la cantante llegó al equipo de jurados, parece que se quedó todo en rumores. ¿Habrá fructificado esa relación hasta convertirse en una colaboración?

Lo cierto es que de ser así, está claro que sería un pelotazo con dos voces como las suyas.

#2. ¿Se llamará el álbum LP6?

Todavía no hay fecha de salida, ni tracklist, ni portada, ni siquiera título… pero podemos empezar a especular. De momento sabemos que están utilizando el hashtag #LP6 y teniendo en cuenta que su anterior álbum se llamaba V, no sería descabellado pensar que ese podría ser el título.

#3. ¿Se avecina una etapa rockera?

Hasta ahora podíamos catalogar a Maroon 5 como banda de pop con más o menos funky, pero pop al fin y al cabo. Melodías pegadizas y muy bailables, por lo general.

Viendo esas imágenes de estudio hemos visto cómo entra la distorsión de guitarras con la que Adam Levine parece estar completamente emocionado.

Últimamente, nombres como Sammy Hagar (de Van Halen) o Incubus han estado de alguna manera asociados a Maroon 5 y eso puede haber despertado su alma rockera.

Además, la banda ya ha anunciado que este disco pasa del pop fácil para irse a terrenos más oscuros. Lo que está claro es que una nueva etapa se avecina. Ahora queda saber si convencerá.

#4. ¿Habrá alguna canción dedicada a su hija?

El lanzamiento de este sexto álbum tendrá una novedad para Adam Levine y es que será el primero como padre de Adam Levine.

Su pequeña Dusty Rose llegó al mundo en 2016 para la felicidad del cantante y su mujer, la modelo Behati Prinsloo. ¿Le habrá dedicado alguna canción?

#5. ¿Actuará Maroon 5 en el desfile de Victoria’s Secret?

Aunque no sabemos cuándo saldrá a la calle el disco del grupo, los vídeos que están colgando nos hacen pensar que no tardará en llegar.

Sabiendo que Behati Prinsloo ya está confirmada para el desfile de Victoria’s Secret no estaría mal que la banda se subiese al escenario de esa pasarela tan mediática para presentar nuevas canciones.