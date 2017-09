Fergie ft. Nicki Minaj - You already know [2017]

Fergi vuelve con una nueva descarga energética y urbana, llena de flow. Y, además, con la colaboradora más cotizada de los 'featurings', capaz de dinamitar cada estrofa con su fraseo, sus miradas perdonavida y sus nalgas XXL (hablamos de Nicki Minaj). Ambas protagonizan un video sencillo pero efectivo donde una y otra van alternándose planos. Al final todo se convierte en un duelo fascinante en el que queda claro que ambas son de rompe y rasga.