Zayn Malik: “Nunca he hablado con Harry Styles”

Desde que Zayn Malik tomara la decisión de abandonar One Direction, el cantante siempre ha dejado polémicos y grandes titulares sobre su antigua banda.

Llegó a decir que "nos pedían que fuéramos felices y no lo éramos", que quería hacer "música de verdad" o que tenían prohibido dejarse barba.

Pero las últimas declaraciones para US Weekly van todavía un poco más allá hablando de su relación personal con uno de los miembros de la boyband, concretamente con Harry Styles.

O mejor dicho de su no relación, ya que Zayn Malik asegura que "nunca hablé realmente con Harry ni siquiera cuando estaba en la banda. Así que no esperaba mantener una relación con él cuando dejé el grupo. Nunca la tuve, para ser sincero".

Pese a esta difícil situación, Zayn no cierra la puerta a un posible regreso a One Direction aunque no parece que será demasiado pronto: "¿Quién sabe? Ya lo he dicho antes. Nunca digas nunca. Si quiero volver en 10 o 15 años, ¿por qué no? Todo dependa de cómo me sienta en ese momento".

Como señala, la 'reconciliación' no parece estar demasiado próxima algo que no parece afectar a su proceso creativo ya que está a punto de anunciar su segundo álbum en solitario que está presentado por la canción Dusk til dawn junto a Sia.