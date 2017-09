A Selena Gomez le han trasplantado un riñón

Si eres un fiel seguidor de Selena Gomez la habrás echado de menos este verano. Era raro que con single nuevo, Fetish, hubiera desaparecido del mapa sin dar mucha noticia.

Muchos pensaron que estaba centrada en su relación con The Weeknd, otros tantos imaginaron que estaba liada con nuevas grabaciones pero lo cierto es que esa invisibilidad tenía otro motivo.

Y lo ha hecho público ahora. “Soy muy consciente de que algunos de mis seguidores han notado que he estado con un perfil bajo durante este verano y me han preguntado por qué no estaba promocionando mi nueva música, de la cual, por cierto, estoy muy orgullosa”, empieza diciendo en un largo mensaje que ha escrito en redes sociales.

Pues bien, ha dado la respuesta a todos los que la habíamos echado en falta y no es lo que esperábamos. “Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón por el lupus que padezco, y del cual me estoy recuperando. Era lo que necesitaba para poder mejorar mi salud”, se ha atrevido a compartir.

Una noticia que pocos esperábamos y que ha impactado a más de uno y que, por cierto, no tenía muy claro si hacer público.

“No existen palabras que puedan describir lo muy agradecida que me siento con mi amiga Francia Raisa. Ella me ha hecho el regalo más importante y se ha sacrificado donándome un riñón. Me siento increíblemente bendecida. Te quiero mucho hermana”, le dedicaba a la chica que ha hecho posible este transplante.

Su enfermedad sigue siendo un misterio para mucha gente que poco ha oído hablar del lupus y parece que ella se ha propuesto darle visibilidad.

En menos de una hora su fotografía en camilla ha tenido más de un millón de ‘likes’ y 24.000 comentarios y es que, por algo, es la persona con más seguidores en Instagram.

Está claro que su batalla con la enfermedad es dura y ella se ha convertido en un ejemplo de superación del que debe sentirse muy orgulloso The Weeknd.