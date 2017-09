Paco León se ha enamorado (y no de una mujer)

“Viva México”, no lo digo yo (que podría) sino Paco León que ha pasado por allí unas semanas. Pero toca volver y lo hace totalmente enamorado de un país lleno de contrastes. “Se acaba la aventura mexicana”, escribía en su Instagram.

Si alguna vez estuvo de bajona, está claro que ahora ha recargado pilas en su viaje al país latinoamericano. “Me voy lleno y envenenado de México. Aquí es imposible no tener la sensación de vivir. Todo se siente bien fuerte, la cerveza lleva sal pero su gente no puede ser más dulce”, asegura.

Una de las cosas que más le ha llamado la atención del país es la facilidad con la que conviven llenos de contrastes y unas costumbres que no son las más deseables.

“Paradoja de país machista y homófobo que se derrite oyendo a Juan Gabriel y a Chavela. Un país complejo y maravilloso con un gobierno un poquito más corrupto de lo normal. Un país feliz de carácter que celebra la vida aún con vergüenza de tener 7.000 mujeres desaparecidas en los últimos 4 años. Y donde los periodistas son héroes o mártires de su oficio”, reflexionaba el actor.

Se ha sumergido de lleno en la cultura y la vida cotidiana de México y no se ha pasado, incluso, por un espectáculo de lucha libre, deporte nacional. “Provocación, humor, acrobacias y golpes, muchos golpes. Lucha libre mexicana, una gran metáfora de la vida. Un espectáculo donde una abuelita encantadora puede sacar toda su rabia y gritar a pleno pulmón: ‘Mátalo, pinche tirantes culero”, relataba sobre su experiencia frente al cuadrilátero.

Y no sólo ‘Viva México’, también ‘Viva Frida’. “Inspiración vital, ejemplo de cómo nos podemos apoderar de la vida a pesar de lo jodido que se pone la cosa a veces. Mujer libre, bisexual, amadora profesional, sufridora sin vocación, artista mayúscula universal e irrepetible”, alababa sobre la pintora mexicana, “conocer un poco de la vida y obra de artistas así, te da permiso para ser más libre, más transgresor, más honesto…”.

Está claro que ha disfrutado al máximo. De sus playas, de sus museos, de su gente y el resultado ha sido un enamoramiento total del país. “Seducido, excitado, beodo, entregado, hambriento, deleitado, embriagado y mucho más por este país”, reconocía, “su música, su pasión, su comida, su color, su mezcal, su gente, su cultura, su vitalidad, su peligro, su arte vivo y rabioso”.

Ni siquiera haber estado allí sufriendo las consecuencias del terremoto de 8.5 que azotó el país hace unos días le ha hecho cambiar de opinión. “Se metió México dentro y ya no entiendo la cerveza sin sal”, asegura.

Ahora tocar volver a España para volver al trabajo que pasa, entre otros proyectos, por la promoción de Toc Toc, la peli que se estrena el 6 de octubre.