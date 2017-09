Pablo Alborán confesó lo que le hizo retirarse y cantó por primera vez su nuevo single

Pablo Alborán volvió ayer a la televisión después de mucho tiempo. Lo hizo visitando El Hormiguero, para promocionar sus dos nuevos singles Saturno y No vaya a ser.

El artista malagueño, que explicó que había estado más de un año y medio apartado de los focos, desveló los momentos que le "rompieron" para que decidiera descansar.

"En un concierto, me di media vuelta y pensé que me quería ir a casa"

Al empezar la entrevista Pablo Motos le preguntó cuál había sido la razón que le "rompió" para decidir apartarse de la fama un tiempo.



"Cuando acabé un concierto, en los vises, me di media vuelta y pensé que quería irme a casa. Necesitaba desconectar", aseguró Alborán.

Pero no fue solo aquel momento, también hubo una conversación con su hermana que le hizo reflexionar: "Me dijo que hacía 7 años explotó todo (la fama) y yo desaparecí. Yo seguí mi sueño y no me daba cuenta de que había personas que me estaban esperando".

"He vuelto a encontrar la normalidad"

De esta forma, señaló que le "hacía falta estar con los míos y recuperarlo todo". Porque según él: "Yo soy mi peor enemigo, bueno lo era, ya no lo soy".

Y En este tiempo, contaba que "he vuelto a estudiar música, a estar en casa, con mis amigos de toda la vida y encontrar la normalidad".

Aún así ha vuelto con mucha fuerza y en El Hormiguero cantó por primera vez en directo Saturno, un nuevo tema que hizo levantar al público y arrasó en las redes.