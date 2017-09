Adam Levine va a por el segundo (y no hablamos de discos)

Sin duda, Adam Levine debe de ser en estos momentos un hombre feliz y no sólo porque está a punto de publicar nuevo disco con su grupo Maroon 5.

Su mujer, la modelo Behati Prinsloo acaba de anunciar que está embarazada y no es que lo haya dicho con estas palabras. Ella ha preferido compartir una foto suya en la que su pancita deja claro que algo está creciendo dentro.

ROUND 2..... Una publicación compartida de Behati Prinsloo Levine (@behatiprinsloo) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 2:27 PDT

Y por si acaso quedaba alguna duda ella ha escrito “round 2”, lo que confirma que está esperando el segundo, hijo, se supone.

Justo cuando su pequeña Dusty Rose está a punto de cumplir un añito ya pueden contarle que pronto tendrá un hermanito… o hermanita, que detalles no tenemos.

Lo que está claro es que esta pareja está dispuesta a formar una familia numerosa, un deseo que ella ya ha confesado en alguna ocasión.

Esta pareja es una prueba más de que la diferencia de edad (ella tiene 28 y él 38) no es ningún problema para disfrutar del amor, de la vida y de la familia.

Aunque pensábamos que Behati Prinsloo tomaría el testigo de Irina Shayk en esto de lucir las alas de Victoria’s Secret embarazada, va a ser que no. El director de marketing de la firma, Ed Razek, ha confirmado su ausencia: "Prometí a Behati que no diría ninguna palabra hasta que ella no lo hiciera. Bee, ¡mantuve mi promesa! ¡Nosotros te vamos a echar de menos en Shangai! ¡Te quiero y muchas felicidades a ti, Adam y Dusty!".