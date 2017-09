Selena Gomez besa a otro que no es The Weeknd

¡Ay, Selena Gomez, qué bien se te ve últimamente! Sin lugar a dudas, la actriz y cantante se encuentra en uno de sus mejores momentos, tanto profesional como personal.

Como cantante sus singles Bad Liar y Fetish están siendo todo un éxito, pero como actriz tampoco le va nada mal. Selena se ha convertido en la última musa de Woody Allen. Sí, la artista con más seguidores de Instagram va a ser la protagonista de su nueva película.

Y ya hay fotos del rodaje donde aparece besando a Timothee Chalamet, su compañero de reparto. ¡Menudo beso!

Selena Gomez grabando una escena de beso con el actor Timothee Chalamet para la nueva película de Woody Allen. pic.twitter.com/3u6fCwurAk — Selena Gomez MX (@SelenaNationMX) 11 de septiembre de 2017

Aunque por ahora no sabemos nada del argumento de la última película de Allen, ya sabemos, gracias a estas fotos, que Sel protagonizará un romance. Por supuesto, y sabiendo que estas fotos pertenecen al rodaje, The Weeknd puede estar tranquilo.

Habrá que esperar hasta 2018 para poder ver la película, donde aparecerán otros actores como Elle Fanning, Jude Law o Diego Luna, mientras tanto esperamos continuar viendo besos tan bonitos de Sel y The Weeknd en la alfombra roja como el que nos regalaron el otro día.

¿Y quién es el afortunado del beso? (aunque sea ficticio)

Se trata del actor Timothee Chalamet, que a pesar de contar con tan solo 21 años puede presumir de tener una larga carrera como actor.

Timothee ha estado en varias películas independientes como Call Me by Your Name o en Hombres, mujeres y niños. Pero no se ha quedado ahí, el joven, originario de Nueva York, también ha aparecido en superproducciones como Interstellar.

lofficiel 3 Una publicación compartida de Timothée Chalamet (@tchalamet) el 17 de Feb de 2017 a la(s) 4:58 PST

Timothee tiene una prometedora carrera por delante, ¿y qué mejor manera que presumir de haber trabajado con el mismísimo Woody Allen?